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Șoferul care a provocat accident din Brașov, soldat cu 2 morți: Nu merit să fiu tratat

Accident mortal la Brasov

Accident mortal la Brasov

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat14 aug. 2026, 06:58
SursăRealitate Plus

Șoferul de 50 de ani care a provocat accidentul rutier din Brașov, soldat cu moartea a doi pietoni și rănirea celui de‑al treilea, a făcut primele declarații după tragedie. Acesta a afirmat că i s‑a făcut rău și nu‑și amintește nimic din momentul accidentului. Bărbatul susține că și‑a pierdut cunoștința cu doar câteva secunde înainte să intre cu mașina pe trotuar. Atenție, urmează imagini și informații cu puternic impact emoțional, care îi pot afecta în special pe minori!

Nu știu… Mi s-a rupt filmul, mi-am pierdut cunoștința. M-am trezit la spital cu poliția lângă mine. Mi-am pierdut cunoștința înainte de giratoriu.  Eu am înțeles că mașina a zburat peste giratoriu. Ați văzut cât e bordura acolo? Dacă aș fi fost conștient m-aș fi băgat pe acolo?”, a afirmat bărbatul, într-un interviu acordat presei, potrivit Realitatea Plus.

Cu toate că a suferit mai multe leziuni, bărbatul a refuzat internarea, în ciuda recomandării medicilor.

Am coaste rupte, dar am refuzat internarea pentru că nu merit să mă tratez. Nu merit! Mă doare, astă noapte nu am putut să dorm… Dar una e să te doară o coastă și una e să nu mai fii. Am permisul de la 18 ani. În 33 de ani de conducere, nu a avut nicio problemă cu permisul. O dată mi-au luat permisul pentru că am depășit un TIR și o dată am avut o amendă de circulație, în 33 de ani de permis, a explicat șoferul.

În accident și-au pierdut viața un cetățean german și Alexandru, un băiat de doar 26 de ani din Piatra Neamț. Acesta din urmă se afla în timpul serviciului și venise în Brașov ca să monteze câteva camere de supraveghere. Rudele au spus că s-au întâlnit cu șoferul responsabil de moartea lui Alexandru și că i-au cerut explicații. Vizibil șocat, bărbatul a început să tremure în fața lor, au spus aceștia.

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