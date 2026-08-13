S-a oprit al doilea reactor de la Cernavodă. Importurile record la prețuri uriașe vor face prăpăd în facturile românilor

Urmează prăpădul. Centrala de la Cernavodă a fost deconectată complet de la rețeaua națională, astfel că am pierdut 20% din producția de energie. România se pregătește acum de importuri record, cel mai probabil, mai scumpe, în special la orele de vârf. Totul se întâmplă după eșecul operațiunilor de dragare a Dunării, pentru care Guvernul demis, condus de Ilie Bolojan, a alocat milioane de lei.
Măsuri după oprirea reactorului de la Cernavodă
Capacitate de import
- Aproximativ 4.000 MW disponibili - Necesar estimat pentru vârful de seară: până la 2.300 MW
Consum
- Vârf înregistrat ieri: aproximativ 7.000 MW - Vârf estimat astăzi: aproximativ 6.900 MW
- Media estimată: aproximativ 525 MW - Maxim estimat: 1.560 MW - Minim estimat: aproximativ 100 MW
Ministerul Energiei spune că sistemul e sub control, datele de consum spun altceva
Sistemul Electroenergetic Național este stabil, după oprirea Reactorului 2 al Centralei de la Cernavodă, activitatea se desfășoară normal, iar toate estimările disponibile în acest moment arată că nu există riscuri pentru alimentarea constantă cu energie electrică la nivel național, transmite Ministerul Energiei, într-un comunicat remis joi Agerpres.
'Astăzi, la ora 10:53, Unitatea 2 a CNE Cernavodă a fost oprită controlat. Sistemul Electroenergetic Național este stabil, iar activitatea se desfășoară normal. Toate estimările disponibile în acest moment arată că nu există riscuri pentru alimentarea constantă cu energie electrică la nivel național. Pe baza datelor și prognozelor disponibile în prezent, nu sunt anticipate dificultăți deosebite în funcționarea Sistemului Electroenergetic Național, iar necesarul de consum este acoperit în condiții normale printr-un mix de resurse: producție hidro, producție eoliană, capacități de rezervă pe cărbune și importuri de energie electrică', se arată în comunicat.
România dispune, la acest moment, de o capacitate transfrontalieră de import de aproximativ 4.000 MW. Pentru intervalul de vârf de joi seara este estimat un necesar de import de până la 2.300 MW, nivel care se încadrează în capacitățile comerciale disponibile.
'În seara precedentă, consumul maxim instantaneu a fost de aproximativ 7.000 MW, cu circa 300 MW sub nivelul prognozat de Dispecerul Energetic Național. Pentru ziua de astăzi, consumul maxim este estimat la aproximativ 6.900 MW. România dispune de rezerve suplimentare de producție, care pot fi puse la dispoziția Sistemului Electroenergetic Național în funcție de evoluția situației și de necesitățile operative. Acestea includ capacități pe gaze naturale, cărbune, producție hidro, solară și eoliană, precum și sisteme de stocare în baterii. Printre resursele aflate în rezervă se numără Grupul energetic Rovinari 4 al Complexului Energetic Oltenia, cu o capacitate de 330 MW, precum și minimum 300 MW disponibili din producția Hidroelectrica, în limitele tehnice și ale resursei de apă disponibile', susțin reprezentanții ministerului.