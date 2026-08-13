Trafic restricționat pe A2 și DN7: Măsurile anunțate de autorități pentru minivacanța de 15 august

Scris de Iulian Budusan Publicat: 13 aug. 2026, 14:31

Șoferii care pleacă la drum în minivacanța de 15 august trebuie să țină cont de noi reguli de trafic: camioanele de peste 7,5 tone vor fi trase pe dreapta de CNAIR în perioada 14–17 august 2026. Restricțiile vizează principalele rute spre mare și munte, respectiv Autostrada A2 și arterele DN7, DN39 și DN22C.

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