Trafic restricționat pe A2 și DN7: Măsurile anunțate de autorități pentru minivacanța de 15 august

Șoferii care pleacă la drum în minivacanța de 15 august trebuie să țină cont de noi reguli de trafic: camioanele de peste 7,5 tone vor fi trase pe dreapta de CNAIR în perioada 14–17 august 2026. Restricțiile vizează principalele rute spre mare și munte, respectiv Autostrada A2 și arterele DN7, DN39 și DN22C.
Pentru a preveni blocajele și a spori siguranța rutieră pe durata minivacanței de Adormirea Maicii Domnului, Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) instituie un regim special de circulație pentru autovehiculele cu o masă maximă autorizată de peste 7,5 tone.
Măsurile, stabilite în baza cadrului legal prevăzut de Ordinul comun MT-MAI nr. 1249-132/2018, se aplică în perioada 14–17 august 2026 și vizează transportul de marfă. Autovehiculele destinate exclusiv transportului de persoane sunt exceptate de la aceste restricții.
Restricțiile de tonaj pe Autostrada Soarelui (A2)
Pe A2, pe sectorul cuprins între intersecția cu Centura București (DNCB) și nodul cu A4 de lângă Constanța, interdicțiile sunt diferențiate în funcție de ziua calendaristică și de sensul de mers, acoperind momentele de vârf ale deplasării turiștilor:
Vineri, 14 august:
Sâmbătă, 15 august: Traficul greu este oprit pe ambele sensuri de la 06:00 la 22:00.
Duminică, 16 august: Restricție aplicată doar pe sensul Constanța – București, în intervalul 06:00 – 22:00.
Luni, 17 august: Pentru a asigura fluența la întoarcerea de pe Litoral, camioanele nu au acces pe direcția Constanța – București între orele 12:00 și 22:00.
Harta restricțiilor pe drumurile naționale: DN7 (Valea Oltului), DN39 și DN22C
Programe speciale de circulație pentru mașinile de peste 7,5 tone sunt instituite și pe arterele principale care duc spre zonele montane și de cortegiu turistic.
Valea Oltului (DN7)
Pe tronsonul Pitești (nodul cu DN7C) – Râmnicu Vâlcea – Veștem (intersecția cu DN1), circulația vehiculelor grele va fi oprită în ambele sensuri după următorul orar:
Vineri, 14 august: între orele 18:00 și 22:00;
Sâmbătă, 15 august: între orele 06:00 și 22:00;
Duminică, 16 august: între orele 06:00 și 22:00. (Pentru ziua de luni, 17 august, pe acest sector din DN7 nu au fost anunțate restricții).
Litoralul Mării Negre (DN39)
Pe ruta Agigea (intersecție DN39A) – Limita municipiului Mangalia, camioanele sunt oprite pe ambele sensuri:
Vineri, 14 august: intervalul 16:00 – 22:00;
Sâmbătă, 15 august: intervalul 06:00 – 22:00;
Duminică, 16 august: intervalul 06:00 – 22:00.
3. Legătura Murfatlar – Cernavodă (DN22C)
Pe traseul dintre intersecția DN22C cu DN3 (Murfatlar) și accesul pe Autostrada A2 (Cernavodă), restricția vizează strict ziua de duminică, 16 august, pe sensul de mers Murfatlar – Cernavodă, în intervalul orar 06:00 – 22:00.
Amenzi usturătoare pentru transportatorii care încalcă cadrul legal
Oficialii CNAIR și Poliția Rutieră le recomandă tuturor operatorilor de transport de marfă și șoferilor profesioniști să își adapteze rutele și timpii de odihnă în funcție de aceste limite orare. Intrarea pe sectoarele restricționate în intervalele menționate constituie contravenție și se sancționează direct cu amenzi stabilite prin lege.