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Social· 1 min citire
Blackout, la pachet cu riscuri majore pentru bolnavi: ce se întâmplă cu spitalele dacă rămânem FĂRĂ curent
Adrian Marinescu, managerul Spitalului de Boli Infecțioase Matei Balș (stânga)
Publicat13 aug. 2026, 11:14
SursăRealitatea PLUS
Închiderea reactorului 2 de la Cernavodă și riscul ridicat al unui blackout pune spitalele în dificultate: generatoarele trebuie să fie gata să preia alimentarea, iar secțiile critice să rămână funcționale. O pană prelungită ar pune însă presiune uriașă pe ATI, pe sălile de operație și pe aparatura care ține pacienții în viață.
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