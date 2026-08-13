Scene violente în Galați. A filmat cum își bate victimele cu un par și o lopată. Un bărbat a murit

Scris de Iulian Budusan Publicat: 13 aug. 2026, 10:55

Un bărbat din Galați, recidivist condamnat în trecut pentru tentativă de omor, este acuzat de omor calificat după un atac extrem de violent care a durat 30 de minute. Înarmat cu o lopată și un par, agresorul a bătut crunt doi bărbați — unul dintre ei a murit la spital, iar celălalt se află în stare critică.

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