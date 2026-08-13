Scene violente în Galați. A filmat cum își bate victimele cu un par și o lopată. Un bărbat a murit

Un bărbat din Galați, recidivist condamnat în trecut pentru tentativă de omor, este acuzat de omor calificat după un atac extrem de violent care a durat 30 de minute. Înarmat cu o lopată și un par, agresorul a bătut crunt doi bărbați — unul dintre ei a murit la spital, iar celălalt se află în stare critică.
Un bărbat deosebit de periculos, condamnat definitiv încă din anul 2012 pentru o altă tentativă de omor calificat, a fost trimis din nou în judecată în stare de arest preventiv. Procurorii îl acuză de omor calificat, tentativă de omor calificat și tulburarea ordinii și liniștii publice, după ce a supus două persoane la chinuri groaznice, filmând o parte din atrocități cu telefonul mobil.
Șir de agresiuni în iunie 2026: De la bătăi pe stradă la atacuri sadice în curte
Potrivit rechizitoriului, comportamentul violent al inculpatului s-a manifestat pe parcursul lunii iunie 2026 prin două episoade distincte. Primul atac a avut loc pe 11 iunie, când, pe fondul unui conflict spontan, bărbatul a bătut cu pumnii și picioarele un tânăr de 31 de ani, provocându-i leziuni ce au necesitat până la 9 zile de îngrijiri medicale.
Culmea cruzimii a fost atinsă însă în noaptea de 18 spre 19 iunie 2026, în curtea unei locuințe din Galați. Victimele sale — doi bărbați de 58 și 56 de ani aflați în stare avansată de ebrietate — au fost puse rapid la pământ și lăsate complet fără apărare încă de la primele lovituri de pumn.
Jumătate de oră de tortură: Zeci de lovituri cu lopata, parul și tortură filmată
Anchetatorii au reconstituit momentele de groază și au stabilit că atacul a durat aproximativ 30 de minute. Fără nicio milă, agresorul a lovit victimele care agonizau de 29 de ori cu partea metalică a unei lopeți și de 26 de ori cu un par lemnos. Ulterior, acesta le-a călcat în picioare pe cap și pe corp și i-a smuls barba uneia dintre ele.
Pentru a-și satisface pornirile sadice și pentru a semăna teroare, bărbatul a filmat o parte din actele de violență cu telefonul mobil, având intenția clară ca scenele să fie văzute sau auzite de alte persoane. Imaginile și strigătele de ajutor au indus o stare puternică de frică în rândul martorilor oculari.
Una dintre victime a murit la spital, iar dosarul a ajuns la Tribunalul Galați
Efectele atacului au fost devastatoare. În urma traumatismelor severe și a suferințelor cumplite, bărbatul de 58 de ani a decedat la spital la doar o zi după agresiune. Cel de-al doilea bărbat, în vârstă de 56 de ani, a supraviețuit miraculos, însă medicii au confirmat că rănile suferite i-au pus în mod direct viața în pericol.
Procurorii au finalizat cercetările și au trimis dosarul spre soluționare la Tribunalul Galați, solicitând instanței menținerea măsurii de arest preventiv pentru inculpatul recidivist.
Ce aspecte legate de istoricul judiciar al agresorului sau despre încadrarea faptei dorești să mai analizăm?