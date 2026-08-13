Cât poți economisi anual cu panouri fotovoltaice. Calcul pentru o familie care stă la casă

Scris de Realitatea.NET Publicat: 13 aug. 2026, 11:00

În fiecare vară, temperaturile ridicate vin la pachet cu o grijă tot mai mare pentru bugetul familiei: factura la energie electrică. Aerul condiționat devine aproape indispensabil în zilele toride, însă orele de funcționare se traduc rapid în costuri mai mari. În acest context, tot mai mulți români iau în calcul panourile fotovoltaice ca soluție pentru a-și reduce cheltuielile și pentru a produce o parte din energia pe care o consumă.

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