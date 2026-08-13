Cât poți economisi anual cu panouri fotovoltaice. Calcul pentru o familie care stă la casă

În fiecare vară, temperaturile ridicate vin la pachet cu o grijă tot mai mare pentru bugetul familiei: factura la energie electrică. Aerul condiționat devine aproape indispensabil în zilele toride, însă orele de funcționare se traduc rapid în costuri mai mari. În acest context, tot mai mulți români iau în calcul panourile fotovoltaice ca soluție pentru a-și reduce cheltuielile și pentru a produce o parte din energia pe care o consumă.
Cât adaugă aerul condiționat la factura de vară
Un aparat de aer condiționat modern, de tip inverter, consumă în medie între 0,7 și 0,9 kWh pentru fiecare oră de funcționare, în funcție de suprafața camerei, izolație și temperatura setată. Dacă o familie folosește aparatul aproximativ 6 ore pe zi, pe parcursul unui sezon cald de trei luni (iunie–august, aproximativ 90 de zile), consumul suplimentar generat exclusiv de aerul condiționat ajunge la circa 430 kWh. La un preț mediu al energiei de 1,3 lei/kWh, asta înseamnă un cost suplimentar de aproximativ 560 de lei doar pentru răcirea locuinței, pe întregul sezon estival.
Cât costă un sistem fotovoltaic pentru o casă
Pentru o gospodărie obișnuită, cu consum mediu-mare (inclusiv aer condiționat, boiler electric și electrocasnice curente), instalatorii recomandă de regulă un sistem de 5 kWp. La cheie, cu panouri, invertor, structură de montaj și racordarea la rețea, un astfel de sistem costă în prezent, orientativ, între 25.000 și 30.000 de lei, fără subvenție. Printr-o orientare bună a acoperișului (sud, sud-est sau sud-vest, fără umbrire) și un tip de sistem gândit pentru consumul real al casei, producția anuală se situează, în majoritatea zonelor din țară, între 5.500 și 6.500 kWh.
Cât economisești, de fapt, într-un an
Aici e nevoie de o precizare importantă, pe care mulți furnizori de oferte o omit: nu tot kWh-ul produs de panouri valorează la fel de mult pentru factura ta. Există două situații diferite:
Energia consumată direct, în timp ce panourile produc (de exemplu, la prânz, când funcționează aerul condiționat, frigiderul sau mașina de spălat) — economisește integral prețul final din factură, cu tarif de rețea și TVA incluse, adică aproximativ 1,3 lei/kWh.
Surplusul injectat în rețea, atunci când produci mai mult decât consumi în acel moment, este compensat de furnizor, conform mecanismului aplicat prosumatorilor din iulie 2025, doar la prețul energiei active din contract, fără tarifele de rețea și fără TVA, adică aproximativ 0,5–0,6 lei/kWh.
Pentru un sistem de 5 kWp fără baterie de stocare, montat pe o casă obișnuită, rata tipică de autoconsum este de 30–40% din producție — restul se injectează în rețea, mai ales la amiază, când casa consumă puțin. Luând o producție anuală de 6.000 kWh și o rată de autoconsum de 35%, calculul arată astfel:
Energie consumată direct: 2.100 kWh × 1,3 lei/kWh ≈ 2.730 lei
Surplus compensat: 3.900 kWh × 0,55 lei/kWh ≈ 2.145 lei
Economie anuală reală: aproximativ 4.800–5.000 lei
Vestea bună pentru familiile cu aer condiționat este sincronizarea dintre nevoie și producție: panourile generează cea mai mare parte din energia anuală tocmai în lunile iunie–august, exact perioada în care aparatul funcționează cel mai intens. Costul de aproximativ 560 de lei calculat mai sus pentru sezonul cald este, în bună măsură, acoperit direct din autoconsum, la valoarea sa maximă de 1,3 lei/kWh, nu la tariful redus de compensare.
În cât timp se amortizează investiția
Cu o economie anuală de aproximativ 4.800–5.000 de lei și un cost al sistemului de 25.000–30.000 de lei, perioada de amortizare fără subvenție este de 5–6 ani.
Dacă programul Casa Verde Fotovoltaice este activ la momentul instalării, iar subvenția (până la 20.000–30.000 de lei, în funcție de sesiune) se aplică integral, aportul propriu poate scădea la 0–10.000 lei, iar amortizarea coboară la 1–2 ani. Merită verificat, înainte de a semna orice contract, statusul actual al programului pe site-ul afm.ro, întrucât sesiunile de finanțare se deschid și se închid periodic.
Concluzie
Pentru o familie care locuiește la casă și folosește constant aerul condiționat vara, un sistem fotovoltaic de 5 kWp acoperă direct o parte importantă din consumul de vârf al sezonului cald, atunci când factura ar fi, în mod normal, cea mai mare.
Cu o economie reală de aproape 5.000 de lei pe an, investiția se recuperează în 5–6 ani fără sprijin financiar, sau în doar 1–2 ani cu subvenție, iar restul duratei de viață a sistemului, de regulă peste 20 de an, înseamnă costuri mult reduse cu energia pentru casă, potrivit sursei.