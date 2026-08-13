Un nou atac de urs în Bistrița-Năsăud. RO-Alert emis la Bichigiu: două animale domestice, rănite

Un nou atac al unui urs a fost raportat joi dimineață în localitatea Bichigiu din județul Bistrița-Năsăud. Animalul a atacat două bovine aflate într-o anexă gospodărească, iar autoritățile au emis un mesaj RO-Alert pentru avertizarea populației. Ursul nu a mai fost găsit la sosirea jandarmilor.
Incidentul a fost semnalat joi dimineață, în jurul orei 04:40, într-o zonă extravilană din Bichigiu. La fața locului au intervenit un echipaj de jandarmi, primarul comunei Telciu și un medic veterinar.
„În jurul orei 04:40, jandarmii au fost sesizați cu privire la prezența unui urs într-o zonă extravilană a localității Bichigiu, animalul sălbatic atacând două bovine aflate într-o anexă gospodărească”, a declarat pentru AGERPRES purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Jandarmi Județean Bistrița-Năsăud, Gabriel Măgurean.
Accesul către gospodărie s-a făcut pe jos, pe o distanță de aproximativ 400 de metri, deoarece terenul nu permitea deplasarea autospecialei. La sosirea echipajului, ursul nu mai era în zonă. Cele două bovine au suferit răni ușoare, iar jandarmii au rămas aproximativ 30 de minute pentru a se asigura că animalul nu revine.
Localnicii, avertizați prin RO-Alert
Pentru siguranța populației, autoritățile au transmis un mesaj RO-Alert, prin care localnicii au fost avertizați cu privire la prezența ursului și au primit recomandări de autoprotecție.
Incidentul vine după mai multe atacuri raportate în ultima perioadă în comuna Telciu. La începutul lunii august, Primăria Telciu anunța că, în decurs de doar 48 de ore, au avut loc trei atacuri ale urșilor asupra unor animale domestice, în Telcișor, Fiad și Bichigiu.
Atacuri și asupra oamenilor
Problemele provocate de urși în acest an , în localitatea Bichigiu, au avut însă consecințe tragice. În luna mai, două atacuri au avut victime umane: o femeie de 53 de ani a fost găsită decedată, iar un bărbat de 72 de ani a fost grav rănit.
La sfârșitul lunii mai, autoritățile au reușit să împuște un urs în Bichigiu. În zonă fusese însă semnalată și prezența unor ursoaice cu pui, ceea ce a menținut nivelul de risc pentru localnici.