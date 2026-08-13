Un nou atac de urs în Bistrița-Năsăud. RO-Alert emis la Bichigiu: două animale domestice, rănite

Scris de Realitatea.NET Publicat: 13 aug. 2026, 12:53

Un nou atac al unui urs a fost raportat joi dimineață în localitatea Bichigiu din județul Bistrița-Năsăud. Animalul a atacat două bovine aflate într-o anexă gospodărească, iar autoritățile au emis un mesaj RO-Alert pentru avertizarea populației. Ursul nu a mai fost găsit la sosirea jandarmilor.

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