Comisia Europeană a luat în vizor modificările la legea decarbonizării.„Vom analiza cu atenție aceste amendamente”

Publicat 6 aug. 2026, 19:34 Sursă Agerpres

Comisia Europeană va evalua dacă modificările aduse de Parlamentul României la legea decarbonizării pot afecta îndeplinirea jalonului 114 din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), privind reforma sectorului energetic și eliminarea treptată a capacităților de producție pe bază de cărbune și lignit, a declarat joi pentru Agerpres un purtător de cuvânt al CE.

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