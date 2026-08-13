Incendiu devastator la un tren Regio în Timiș. Ultimul vagon s-a făcut scrum - VIDEO

Scris de Realitatea.NET Publicat: 13 aug. 2026, 17:50

Panică în stația Ilteu, județul Timiș. Ultimul vagon al trenului Regio 2030 a luat foc în mers, iar flăcările au cuprins zona grupului sanitar. Călătorii au fost evacuați rapid, iar vagonul s-a făcut scrum.

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