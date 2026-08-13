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Incendiu devastator la un tren Regio în Timiș. Ultimul vagon s-a făcut scrum - VIDEO

Vagon in flacări, gara Ineu (CFR Infrastructura)

Vagon in flacări, gara Ineu (CFR Infrastructura)

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 13 aug. 2026, 17:50

Panică în stația Ilteu, județul Timiș. Ultimul vagon al trenului Regio 2030 a luat foc în mers, iar flăcările au cuprins zona grupului sanitar. Călătorii au fost evacuați rapid, iar vagonul s-a făcut scrum.

Flăcările au izbucnit la ora 16:51, în zona grupului sanitar din ultimul vagon al trenului Regio 2030, operat de CFR Călători.

Pompierii au fost alertați imediat. La 16:53, linia de contact a fost scoasă de sub tensiune, pentru ca echipele să poată interveni în siguranță. Focul s-a extins rapid, iar vagonul s-a făcut scrum.

Nu sunt victime. Călătorii au fost coborâți în siguranță pe peron, iar vagonul afectat a fost detașat de restul garniturii. Trenul nu a mai putut continua cursa în configurația inițială.

Echipele feroviare fac verificări pentru a stabili cauza incendiului și impactul asupra circulației. CFR Călători anunță că informațiile oficiale despre întârzieri și devieri vor fi comunicate după finalizarea intervenției.

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