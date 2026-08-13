A venit să dea Bacalaureatul la 69 de ani și i-a surprins pe toți. „Nu am mai întâlnit așa ceva”

Publicat 13 aug. 2026, 22:07 Actualizat 13 aug. 2026, 22:08

Un bărbat în vârstă de 69 de ani din Botoșani a demonstrat că examenul de Bacalaureat poate fi susținut și la mult timp după perioada obișnuită a absolvirii. El s-a prezentat la sesiunea de toamnă din acest an și a susținut deja două dintre probele examenului.

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