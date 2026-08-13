A venit să dea Bacalaureatul la 69 de ani și i-a surprins pe toți. „Nu am mai întâlnit așa ceva”

Un bărbat în vârstă de 69 de ani din Botoșani a demonstrat că examenul de Bacalaureat poate fi susținut și la mult timp după perioada obișnuită a absolvirii. El s-a prezentat la sesiunea de toamnă din acest an și a susținut deja două dintre probele examenului.
Bărbatul s-a pregătit pentru limba română și matematică, iar cea de-a treia probă, la logică, a decis să o amâne pentru anul viitor. Potrivit acestuia, are nevoie de mai mult timp pentru a se pregăti corespunzător.
Cel mai în vârstă candidat din acest an
Cele două probe susținute de bărbatul de 69 de ani au avut loc la centrul de examen organizat la Colegiul Tehnic „Gheorghe Asachi”.
Prezența sa la Bacalaureat a atras atenția conducerii Inspectoratului Școlar Județean Botoșani. Șeful IȘJ, Bogdan Suruciuc, a precizat că bărbatul este cel mai în vârstă candidat care s-a prezentat la examen în acest an.
Pentru oficialul din învățământ, situația este una neobișnuită, mai ales că nu a mai întâlnit un candidat de această vârstă în perioada în care lucrează în sistem.
„E un semnal că acest examen este foarte important. Și ar trebui să fie un semnal și pentru tânăra generație. Eu n-am mai întâlnit persoană, la vârsta aceasta, să susțină examenul de bacalaureat. A susținut doar la două probe, la a treia probă a spus că va veni la anul. Să se pregătească. A susținut la matematică și română și urmează la logică. De când sunt inspector general nu am mai întâlnit așa ceva până acum și nici de când sunt în sistem”, a declarat Suruciuc, conform botosaninews.ro.
Proba la logică a fost lăsată pentru anul viitor
Candidatul a ales să nu susțină toate cele trei probe în această sesiune. După examenele la limba română și matematică, el urmează să revină pentru proba la logică.
Decizia are legătură cu timpul necesar pentru pregătire. Bărbatul a preferat să amâne această probă până anul viitor, pentru a avea suficient timp să studieze materia.
Șeful Inspectoratului Școlar Județean Botoșani consideră că participarea bărbatului la examen transmite un mesaj și către cei mai tineri.
„Această diplomă este necesară la orice vârstă”, a transmis Bogdan Suruciuc, considerând că revenirea unui candidat de 69 de ani la examenul de Bacalaureat poate fi un semnal pentru tânăra generație.
Cum au arătat rezultatele din prima sesiune de Bacalaureat
În prima sesiune a examenului de Bacalaureat din 2026, rezultatele finale au fost publicate pe 12 iulie, după soluționarea contestațiilor.
Procentul de promovare a ajuns la 76,9%, în creștere cu 2,1 puncte procentuale față de rata înregistrată la afișarea primelor rezultate.
Tot în sesiunea de vară, 70 de absolvenți au reușit să obțină media generală 10 la examenul de Bacalaureat.