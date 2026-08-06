Se schimbă regulile pentru trotinetele electrice. Ce vor fi obligați să facă utilizatorii înainte de a ieși în trafic

Scris de Realitatea.NET Publicat: 6 aug. 2026, 23:28

Persoanele care circulă cu trotinete electrice pe drumurile publice ar putea fi obligate să dovedească faptul că au absolvit un curs de legislație rutieră. Măsura a fost propusă inițial de Guvern, preluată de mai mulți senatori și a ajuns în Parlament, unde urmează să fie dezbătută după reluarea activității legislative.

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