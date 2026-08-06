Se schimbă regulile pentru trotinetele electrice. Ce vor fi obligați să facă utilizatorii înainte de a ieși în trafic

Persoanele care circulă cu trotinete electrice pe drumurile publice ar putea fi obligate să dovedească faptul că au absolvit un curs de legislație rutieră. Măsura a fost propusă inițial de Guvern, preluată de mai mulți senatori și a ajuns în Parlament, unde urmează să fie dezbătută după reluarea activității legislative.
Guvernul propune un curs în locul unui permis special
Inițiativa legislativă privind trotinetele electrice a fost depusă anul trecut de trei senatori neafiliați și prevedea introducerea unei categorii speciale de permis de conducere pentru utilizatorii acestor vehicule.
Guvernul nu a susținut această variantă, însă a propus o soluție alternativă. Executivul consideră că utilizatorii trotinetelor electrice ar trebui să fie obligați să urmeze un curs de legislație rutieră, fără a fi necesară obținerea unui permis de conducere.
Propunerea Guvernului a fost preluată de inițiatori și introdusă într-o nouă formă a proiectului de lege.
Ce prevede proiectul de lege
Potrivit textului depus în Senat, „În cazul trotinetei electrice, conducerea acesteia pe drumurile publice este permisă numai persoanelor care au absolvit un curs de legislație rutieră în cadrul unei unități autorizate de pregătire a conducătorilor de vehicule”.
Proiectul stabilește și o excepție. Persoanele care dețin deja un permis de conducere, indiferent de categoria acestuia, nu vor fi obligate să urmeze un alt curs pentru a putea utiliza o trotinetă electrică.
De asemenea, dovada absolvirii cursului ar urma să fie înregistrată în Registrul național al cursanților, administrat de Autoritatea Rutieră Română.
„Informația privind absolvirea cursului se înscrie în Registrul național al cursanților gestionat de către Autoritatea Rutieră Română, iar verificarea promovării cursului se poate face prin interogarea acestei evidențe electronice”, se arată în inițiativa legislativă.
Argumentele inițiatorilor
Parlamentarii care au depus proiectul susțin că, în prezent, trotinetele electrice pot fi conduse de persoane începând cu vârsta de 14 ani, fără ca acestea să fie obligate să cunoască regulile de circulație.
În opinia lor, această situație poate reprezenta un risc atât pentru utilizatorii trotinetelor, cât și pentru ceilalți participanți la trafic. Ei invocă numărul accidentelor grave și al deceselor produse în ultimii ani în urma utilizării acestor vehicule.
De ce nu susține Guvernul introducerea unui permis
În punctul de vedere transmis Parlamentului, Guvernul apreciază că sunt necesare măsuri suplimentare pentru creșterea nivelului de cunoaștere a regulilor de circulație de către utilizatorii trotinetelor electrice.
„Apreciem oportună instituirea unor garanții suplimentare menite să consolideze nivelul de cunoaștere a regulilor de circulație de către utilizatorii vulnerabili ai infrastructurii rutiere, inclusiv de către conducătorii de trotinete electrice.”
Executivul consideră însă că obligativitatea unui permis de conducere pentru trotinetele electrice ar putea atrage răspunderea penală a utilizatorilor și nu ar asigura un echilibru între gravitatea faptelor și necesitatea unei reglementări proporționale.
În aceste condiții, Guvernul a propus înlocuirea permisului cu obligativitatea absolvirii unui curs de legislație rutieră într-o unitate autorizată de pregătire a conducătorilor auto.
Noua variantă a proiectului a fost depusă în Senat și urmează să intre în dezbatere după vacanța parlamentară, termenul pentru adoptarea tacită fiind de 35 de zile de la reluarea activității Senatului.