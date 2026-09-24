Cum arată primele 11 săptămâni în Armata României: deșteptarea la 5:45 și instrucție până la depunerea jurământului

Deșteptarea la 5:45, exercițiile fizice și orele de instrucție fac parte din rutina celor care se pregătesc să devină soldați gradați profesioniști în Armata României.
La Batalionul 265 Poliție Militară „Tudor Vladimirescu”, aproximativ 80 de cursanți parcurg un program de 11 săptămâni, împărțit între pregătirea militară de bază și cea de specialitate. Ziua se încheie la 22:00, odată cu stingerea.
Ce învață cursanții în prima etapă
Primele șase săptămâni sunt dedicate pregătirii militare de bază. Cursanții exersează executarea comenzilor, deplasarea și coordonarea în formație, până când reacțiile necesare în activitățile de instrucție devin deprinderi. La finalul modulului, cunoștințele dobândite sunt verificate.
Programul include și noțiuni de prim ajutor. Militarii învață să recunoască situațiile în care o persoană inconștientă are nevoie de intervenție, să o așeze în poziția de siguranță atunci când respiră și să folosească un garou în cazul unei hemoragii masive la un membru.
Pregătirea fizică este o altă componentă a instrucției. Exercițiile urmăresc dezvoltarea rezistenței și a forței necesare pentru a face față solicitărilor din activitatea militară.
Când depun jurământul și ce urmează
Potrivit locotenent-colonelului Vasile Radu, comandantul Batalionului 265 Poliție Militară „Tudor Vladimirescu”, programul a început pe 7 septembrie și este programat să se încheie pe 27 noiembrie. După cele șase săptămâni de pregătire de bază, urmează cinci săptămâni de pregătire militară de specialitate. Între cele două module, cursanții vor depune jurământul, pe 16 octombrie.
Locotenentul Marin Vlad, comandant de companie, consideră că onestitatea, disciplina și tăria de caracter sunt calități importante pentru cei care aleg o carieră militară. El spune că a intrat în acest domeniu în urmă cu opt ani, când a aplicat la Academia Forțelor Terestre, atras atât de perspectiva unui loc de muncă stabil, cât și de exemplul unor membri ai familiei.
O alegere de carieră, dar și un sacrificiu personal
Loredana Bălan, în vârstă de 35 de ani, se numără printre cursanți. Ea spune că a ales Armata pentru posibilitatea de a construi o carieră și din dorința de a-și face copiii mândri. Perioada de instrucție presupune însă și timp departe de familie: până la jurământul din 16 octombrie, familia o poate vedea doar în timpul programului de vizită.
Soțul ei a privit inițial cu rezerve această perioadă, povestește Loredana, dar a ajuns să îi înțeleagă decizia și să o susțină. Pentru cursanți, programul strict, de la deșteptarea de la 5:45 până la stingerea de la 22:00, marchează începutul pregătirii pentru activitatea în Armata României.