Realitatea.NET
Social· 2 min citire

Cum arată primele 11 săptămâni în Armata României: deșteptarea la 5:45 și instrucție până la depunerea jurământului

Armata Română

Armata Română

Urmărește-ne și pe Google NewsAlege Realitatea.NET ca sursă preferată
Scris de Darius Stănescu Publicat: 24 sept. 2026, 19:14

Deșteptarea la 5:45, exercițiile fizice și orele de instrucție fac parte din rutina celor care se pregătesc să devină soldați gradați profesioniști în Armata României.

La Batalionul 265 Poliție Militară „Tudor Vladimirescu”, aproximativ 80 de cursanți parcurg un program de 11 săptămâni, împărțit între pregătirea militară de bază și cea de specialitate. Ziua se încheie la 22:00, odată cu stingerea.

Ce învață cursanții în prima etapă

Primele șase săptămâni sunt dedicate pregătirii militare de bază. Cursanții exersează executarea comenzilor, deplasarea și coordonarea în formație, până când reacțiile necesare în activitățile de instrucție devin deprinderi. La finalul modulului, cunoștințele dobândite sunt verificate.

Programul include și noțiuni de prim ajutor. Militarii învață să recunoască situațiile în care o persoană inconștientă are nevoie de intervenție, să o așeze în poziția de siguranță atunci când respiră și să folosească un garou în cazul unei hemoragii masive la un membru.

Pregătirea fizică este o altă componentă a instrucției. Exercițiile urmăresc dezvoltarea rezistenței și a forței necesare pentru a face față solicitărilor din activitatea militară.

Când depun jurământul și ce urmează

Potrivit locotenent-colonelului Vasile Radu, comandantul Batalionului 265 Poliție Militară „Tudor Vladimirescu”, programul a început pe 7 septembrie și este programat să se încheie pe 27 noiembrie. După cele șase săptămâni de pregătire de bază, urmează cinci săptămâni de pregătire militară de specialitate. Între cele două module, cursanții vor depune jurământul, pe 16 octombrie.

Locotenentul Marin Vlad, comandant de companie, consideră că onestitatea, disciplina și tăria de caracter sunt calități importante pentru cei care aleg o carieră militară. El spune că a intrat în acest domeniu în urmă cu opt ani, când a aplicat la Academia Forțelor Terestre, atras atât de perspectiva unui loc de muncă stabil, cât și de exemplul unor membri ai familiei.

O alegere de carieră, dar și un sacrificiu personal

Loredana Bălan, în vârstă de 35 de ani, se numără printre cursanți. Ea spune că a ales Armata pentru posibilitatea de a construi o carieră și din dorința de a-și face copiii mândri. Perioada de instrucție presupune însă și timp departe de familie: până la jurământul din 16 octombrie, familia o poate vedea doar în timpul programului de vizită.

Soțul ei a privit inițial cu rezerve această perioadă, povestește Loredana, dar a ajuns să îi înțeleagă decizia și să o susțină. Pentru cursanți, programul strict, de la deșteptarea de la 5:45 până la stingerea de la 22:00, marchează începutul pregătirii pentru activitatea în Armata României.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

armata românieipregatire militarainstructie militara

Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News

Justitie

Cristian Pomohaci, un nou mandat de arestare, pentru pornografie infantilă. Fostul preot era deja arestat pentru alte acuzații

Cristian Pomohaci, un nou mandat de arestare, pentru pornografie infantilă. Fostul preot era deja arestat pentru alte acuzații

Membru CSM, reacție după comentariile lui Siegfried Mureșan privind vârsta de pensionare a magistraților: Dacă ar munci 60 de ani, s-ar tripla numărul lor?
Membru CSM, reacție după comentariile lui Siegfried Mureșan privind vârsta de pensionare a magistraților: Dacă ar munci 60 de ani, s-ar tripla numărul lor?
Dragoș Ovidiu Argeșanu, terapeutul acuzat că își viola pacientele, a fost arestat. Ancheta vizează fapte din 2020-2025
Dragoș Ovidiu Argeșanu, terapeutul acuzat că își viola pacientele, a fost arestat. Ancheta vizează fapte din 2020-2025
Paul de România atacă din nou decizia de extrădare. Spune că România îl persecută de 30 de ani și invocă probleme grave de sănătate
Paul de România atacă din nou decizia de extrădare. Spune că România îl persecută de 30 de ani și invocă probleme grave de sănătate
Bărbat de 30 de ani, pus sub acuzare în cazul crimei din Vâlcea. Noi informații din anchetă: ce au descoperit procurorii la percheziții
Bărbat de 30 de ani, pus sub acuzare în cazul crimei din Vâlcea. Noi informații din anchetă: ce au descoperit procurorii la percheziții

Mai multe știri din Social

Mai Multe