Elevii din Sectorul 3 inaugurează Aquaventura Water Park & Spa. Înscrierile pentru luna octombrie au început astăzi

Publicat 24 sept. 2026, 15:39 Actualizat 24 sept. 2026, 15:47

Începând de astăzi, elevii din Sectorul 3 se pot înscrie online pentru a vizita gratuit Aquaventura Water Park & Spa, noul complex acvatic din Parcul Pantelimon. Campania „Ești elev în Sectorul 3? Inaugurezi gratis AquaVentura!” este organizată de complexul acvatic în parteneriat cu Primăria Sectorului 3 și se desfășoară exclusiv între 1 și 31 octombrie 2026.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre aquaventura water park si spa