Elevii din Sectorul 3 inaugurează Aquaventura Water Park & Spa. Înscrierile pentru luna octombrie au început astăzi

Începând de astăzi, elevii din Sectorul 3 se pot înscrie online pentru a vizita gratuit Aquaventura Water Park & Spa, noul complex acvatic din Parcul Pantelimon. Campania „Ești elev în Sectorul 3? Inaugurezi gratis AquaVentura!” este organizată de complexul acvatic în parteneriat cu Primăria Sectorului 3 și se desfășoară exclusiv între 1 și 31 octombrie 2026.
Pe toată durata lunii octombrie, elevii pot veni la complex de câte ori doresc, fără să plătească taxa de acces. Singura condiție este rezervarea prealabilă a fiecărei vizite pe platforma start.aquaventura.ro.
Cine poate participa
Campania se adresează tuturor elevilor din Sectorul 3, în două situații:
• elevii care învață într-o unitate de învățământ din Sectorul 3, indiferent unde locuiesc, în baza carnetului de elev;
• elevii care locuiesc în Sectorul 3, dar învață într-o școală din alt sector. Pentru aceștia, dovada rezidenței se face prin copia cărții de identitate a părintelui sau după, caz, în baza propriei cărți de identitate.
Cum se face înscrierea
Înscrierea se face exclusiv online, pe start.aquaventura.ro. La înscriere se alege data vizitei. După finalizarea rezervării, participantul primește o confirmare, care ține loc de document de acces pentru ziua respectivă.
Numărul de vizite nu este limitat, dar fiecare vizită are nevoie de propria rezervare. Rezervările se onorează în ordinea înregistrării, în limita locurilor disponibile pentru fiecare zi. Dacă o dată nu mai apare disponibilă în platformă, înseamnă că locurile s-au ocupat și se poate alege o altă zi.
Participanții trebuie să vină exact în ziua rezervată. Neprezentarea duce la anularea automată a rezervării, iar locul nu se reportează pe altă dată. Recomandarea pentru părinți este să rezerve doar zilele în care sunt siguri că pot ajunge, pentru ca locurile să rămână disponibile și pentru alți copii.
Documente necesare la recepție
La sosire, pentru validarea accesului, fiecare elev, indiferent de vârstă, trebuie să prezinte ambele documente:
• confirmarea de înscriere primită online, pe telefon sau tipărită;
• carnetul de elev vizat pentru anul școlar 2026-2027 de unitatea de învățământ din Sectorul 3 sau, pentru elevii care învață în alt sector, documentul care dovedește domiciliul în Sectorul 3.
Lipsa oricăruia dintre aceste documente atrage refuzul accesului în complex. Este util ca părinții să verifice din timp dacă carnetul de elev a fost vizat pentru noul an școlar.
Elevii sub 16 ani vin însoțiți, iar însoțitorul intră gratuit
Elevii cu vârsta sub 16 ani pot intra în complex doar însoțiți de un părinte/însoțitor. Fiecare elev poate avea un singur însoțitor.
Însoțitorul beneficiază și el de acces gratuit, pe durata vizitei rezervate pentru copil. Pentru asta, copilul și însoțitorul trebuie înscriși împreună, în aceeași rezervare pe platformă. La recepție, și însoțitorul prezintă confirmarea de înscriere.
Elevii de peste 16 ani pot veni singuri, pe propria răspundere, conform legislației în vigoare. Organizatorii recomandă totuși prezența unui adult.
Ce include accesul gratuit
Gratuitatea acoperă taxa de intrare și folosirea facilităților standard ale complexului: bazinele, spațiile comune și vestiarele.
În zona Standard, vizitatorii au la dispoziție piscina semiolimpică, piscina cu tobogane, piscinele pentru copii, infinity pool-ul, piscina jacuzzi, piscina cu săruri minerale, grota de relaxare, salina și zonele de relaxare cu șezlonguri. Complexul are 2.200 de dulăpioare în zona Standard și 520 de dulăpioare dedicate copiilor.
La recepție, fiecare participant primește o brățară de acces, care include și rezervarea unui dulăpior în vestiar. La plecare, brățara trebuie predată la recepție. Pierderea, deteriorarea sau nepredarea ei se taxează cu 250 de lei.
Ce nu este inclus
Serviciile din restaurantele și barurile complexului nu fac parte din campanie și se plătesc separat. Plata se face exclusiv cu cardul bancar, numerarul nu este acceptat.
Ce e bine să aveți la voi
Pe lângă confirmarea de înscriere și carnetul de elev, recomandăm participanților să își ia echipamentul de baie, prosopul și papucii de piscină. Regulile de acces și de folosire a bazinelor sunt cele din Regulamentul de Ordine Interioară al complexului, pe care toți vizitatorii au obligația să îl respecte.
Cum se ajunge
Complexul este situat pe Șoseaua Gării Cățelu nr. 1M, în Parcul Pantelimon, pe malul lacului, chiar la stația de Metrou Pantelimon. Ocupă o suprafață totală de 66.801 mp și cuprinde piscine interioare și exterioare, tobogane acvatice, saune, salină, zone SPA, săli de sport și spații de relaxare. Zona interioară permite funcționarea pe tot parcursul anului, indiferent de sezon.
Cu metroul. Stația Pantelimon (M1) se află la aproximativ 200 de metri de intrare, cam două minute de mers pe jos. La ieșirea din stație se traversează parcul și se ajunge la complex.
Cu autobuzul. Cea mai apropiată stație este Șos. Dudești-Pantelimon, la trei minute de mers pe jos până la intrare. Aici opresc 11 linii STB: 102, 103, 104, 248, 407, 408, 451, 452, 454, 457 și 458.
Cu mașina. Adresa este Șoseaua Gării Cățelu nr. 1M. Lângă parc există o parcare publică gratuită, cu acces direct din șosea.