Bărbat de 32 de ani, arestat preventiv după moartea tatălui său vitreg. Victima a căzut și s-a lovit la cap

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 17 sept. 2026, 16:45

Un bărbat în vârstă de 32 de ani, din Lehliu Gară, județul Călărași, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile într-un dosar de loviri sau vătămări cauzatoare de moarte. Potrivit anchetatorilor, acesta și-ar fi agresat tatăl vitreg, în vârstă de 58 de ani, în luna mai, iar victima ar fi căzut și s-ar fi lovit cu capul de o placă de beton.

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