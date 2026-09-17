Bărbat de 32 de ani, arestat preventiv după moartea tatălui său vitreg. Victima a căzut și s-a lovit la cap

Un bărbat în vârstă de 32 de ani, din Lehliu Gară, județul Călărași, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile într-un dosar de loviri sau vătămări cauzatoare de moarte. Potrivit anchetatorilor, acesta și-ar fi agresat tatăl vitreg, în vârstă de 58 de ani, în luna mai, iar victima ar fi căzut și s-ar fi lovit cu capul de o placă de beton.
Bărbatul rănit a fost transportat la spital, însă a decedat după aproximativ trei săptămâni, în urma leziunilor cranio-cerebrale grave suferite.
Agresiunea ar fi avut loc în luna mai
Potrivit informațiilor transmise de Parchetul de pe lângă Tribunalul Călărași, incidentul s-ar fi produs pe 11 mai 2026.
Anchetatorii susțin că victima, un bărbat de 58 de ani, ar fi fost lovită cu palmele de fiul său vitreg, în vârstă de 32 de ani.
În urma agresiunii, bărbatul s-ar fi dezechilibrat și ar fi căzut, lovindu-se cu capul de o placă de beton. Impactul i-ar fi provocat un traumatism cranio-cerebral grav.
Victima a fost transferată la un spital din București
După incident, bărbatul de 58 de ani a fost transportat inițial la Spitalul Orășenesc Lehliu-Gară.
Ulterior, din cauza gravității leziunilor, acesta a fost transferat la Spitalul Clinic de Urgență „Sf. Pantelimon” din București.
Starea sa a rămas gravă, iar medicii au continuat să îl trateze pentru leziunile cranio-cerebrale suferite.
Potrivit procurorilor, victima a decedat la data de 4 iunie 2026, în unitatea medicală din București.
Ancheta a stabilit legătura dintre agresiune și deces
Cercetările desfășurate în acest caz au urmărit stabilirea împrejurărilor în care bărbatul a suferit leziunile care au dus, ulterior, la deces.
Conform ordonanței procurorului de caz, anchetatorii au reținut că, pe 11 mai, victima ar fi fost lovită de fiul său vitreg și, în urma loviturilor, ar fi căzut și s-ar fi izbit cu capul de placa de beton.
Leziunile cranio-cerebrale grave suferite în urma căderii au avut, potrivit anchetei, consecințe fatale.
Procurorii au cerut arestarea preventivă
În data de 14 septembrie, procurorul de caz a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale față de bărbatul de 32 de ani pentru infracțiunea de loviri sau vătămări cauzatoare de moarte.
O zi mai târziu, pe 15 septembrie, un procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Călărași a solicitat judecătorului de drepturi și libertăți de la Tribunalul Călărași arestarea preventivă a inculpatului.
Instanța a admis propunerea și a dispus ca acesta să fie arestat preventiv pentru o perioadă de 30 de zile.