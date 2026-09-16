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Maşină cuprinsă de flăcări în mers, în Hunedoara. Incendiul ameninţa un camion şi mai multe materiale combustibile

FOTO: ISU Hunedoara

FOTO: ISU Hunedoara

Scris deGabriela Bucătaru
Publicat16 sept. 2026, 16:22
Actualizat16 sept. 2026, 16:28

O mașină aflată în mers a luat foc, miercuri, în localitatea Reea, județul Hunedoara, existând riscul ca incendiul să se extindă la un camion încărcat cu carton, mai multe utilaje agricole, baloți de paie și stive de lemne. Femeia care se afla la volan a suferit un atac de panică, iar fiul acesteia, care a ajuns la locul incendiului înaintea pompierilor, a suferit arsuri la unul dintre brațe.

Incendiul s-a extins la vegetaţia uscată

”Un autoturism a fost cuprins de flăcări, astăzi, în timp ce circula pe raza localităţii Reea. Pentru gestionarea situaţiei de urgenţă, la faţa locului au ajuns în scurt timp pompierii Punctului de Lucru Toteşti cu o autospecială de stingere cu apă şi spumă. În sprijinul pompierilor, a fost direcţionat şi un echipaj al Serviciului de Ambulanţă Judeţean. La sosirea echipajului operativ, autoturismul ardea generalizat, iar focul s-a extins la vegetaţia uscată din jur, cu posibilitatea de propagare la un camion încărcat cu carton, mai multe utilaje agricole, baloţi de paie şi stive de lemne, toate aflate în imediata apropiere”, a transmis, miercuri, ISU Hunedoara.

În cele din urmă, prompierii au reușit să stingă flăcările, iar celelalte bunuri au fost protejate.

Şoferiţa a suferit un atac de panică

În urma incendiului, femeia aflată la volan a suferit un atac de panică. Fiul acesteia, care a ajuns la locul incidentului înaintea pompierilor, a avut nevoie de îngrijiri medicale după ce a suferit o arsură la unul dintre brațe.

După ce a primit primul ajutor, bărbatul a fost transportat la Spitalul din Haţeg, pentru îngrijiri medicale de specialitate.

Cauza izbucnirii incendiului urmează să fie stabilită de pompieri în urma cercetărilor efectuate la faţa locului.

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