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Locale· 2 min citire
Maşină cuprinsă de flăcări în mers, în Hunedoara. Incendiul ameninţa un camion şi mai multe materiale combustibile
FOTO: ISU Hunedoara
Publicat16 sept. 2026, 16:22
Actualizat16 sept. 2026, 16:28
O mașină aflată în mers a luat foc, miercuri, în localitatea Reea, județul Hunedoara, existând riscul ca incendiul să se extindă la un camion încărcat cu carton, mai multe utilaje agricole, baloți de paie și stive de lemne. Femeia care se afla la volan a suferit un atac de panică, iar fiul acesteia, care a ajuns la locul incendiului înaintea pompierilor, a suferit arsuri la unul dintre brațe.
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