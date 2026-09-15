Alertă în județul Bacău: 44 de copii cu simptome de toxiinfecție alimentară. A fost activat Planul Roșu de Intervenție

Publicat 15 sept. 2026, 16:49 Actualizat 15 sept. 2026, 17:49

Un posibil focar de toxiinfecție alimentară a fost semnalat marți în localitatea Căiuți, județul Bacău, unde 44 de copii cu vârste cuprinse între 6 și 14 ani acuză stare de rău și simptome specifice unei toxiinfecții alimentare. Autoritățile au activat Planul Roșu de Intervenție pentru gestionarea situației.

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