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Alertă în județul Bacău: 44 de copii cu simptome de toxiinfecție alimentară. A fost activat Planul Roșu de Intervenție

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

Scris deGabriela Bucătaru
Publicat15 sept. 2026, 16:49
Actualizat15 sept. 2026, 17:49

Un posibil focar de toxiinfecție alimentară a fost semnalat marți în localitatea Căiuți, județul Bacău, unde 44 de copii cu vârste cuprinse între 6 și 14 ani acuză stare de rău și simptome specifice unei toxiinfecții alimentare. Autoritățile au activat Planul Roșu de Intervenție pentru gestionarea situației.

UPDATE - 44 de persoane, transportate la spitalele din Oneşti şi Bacău

”Până la acest moment, 44 persoane se află la spital, dintre care 34 la CPU Oneşti şi 10 la UPU Bacău”, a anunţat ISU Bacău.

ȘTIRE INIȚIALĂ:

36 de copii, evaluați de cadrele medicale

Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență Bacău, mai mulți copii din Căiuți au început să acuze stare de rău, existând suspiciunea unui posibil focar de toxiinfecție alimentară.

”Până la acest moment, 20 de copii s-au prezentat la CPU Oneşti, iar 16 copii au fost evaluaţi la dispensarul din comuna Căiuţi, unde a fost constituit un Punct Medical Avansat, în vederea triajului şi evaluării medicale. La faţa locului se află personal medical, iar apelurile prin 112 continuă să fie primite şi evaluate”, au transmis reprezentanții ISU Bacău.

Pentru evaluarea și acordarea îngrijirilor medicale, în comuna Căiuți a fost amenajat un Punct Medical Avansat, unde copiii sunt triați și evaluați de personalul medical.

A fost activat Planul Roșu de Intervenție

Având în vedere numărul persoanelor afectate și necesarul de resurse medicale, autoritățile din județul Bacău au activat Planul Roșu de Intervenție.

La misiune participă forțe și mijloace ale ISU Bacău și Serviciului de Ambulanță Județean (SAJ), fiind mobilizate 5 ambulanțe SMURD, 2 autospeciale pentru transport victime multiple și 6 echipaje SAJ.

Forțele de intervenție urmează să fie suplimentate sau adaptate în funcție de evoluția situației și de numărul persoanelor care necesită evaluare sau transport la unități medicale.

Sprijin din partea ISU Vrancea

Pentru gestionarea eficientă a situației și suplimentarea capacității de intervenție, în sprijinul echipajelor din județul Bacău a fost trimisă o autospecială pentru transport victime multiple și un microbuz din cadrul ISU Vrancea.

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