Descoperire rară la Buzău. Un vârf de lance din perioada lui Burebista, găsit aproape intact

Arheologii Muzeului Judeţean Buzău au descoperit în situl Cârlomăneşti - Cetăţuia un vârf de lance din perioada lui Burebista, păstrat aproape integral. Piesa are 36 de centimetri, este considerată extrem de rară şi ar fi fost folosită atât în război, cât şi la vânătoare.
Arheologii Muzeului Judeţean Buzău au descoperit, în premieră, în situl Cârlomăneşti - Cetăţuia, un vârf de lance din perioada lui Burebista, păstrat într-o stare foarte bună. Piesa are o lungime de 36 de centimetri şi ar fi fost folosită atât în campanii de război, cât şi la vânătoare.
Descoperirea este considerată extrem de rară tocmai pentru că obiectele întregi din fier, provenite din această perioadă, se păstrează foarte greu. În plus, vârful de lance a fost găsit într-un context arheologic clar, ceea ce le permite specialiştilor să stabilească mai precis perioada şi modul în care piesa ar fi fost utilizată.
Vârful de lance, o descoperire extrem de rară
Piesa are 36 de centimetri şi a fost descoperită în timpul celei mai recente campanii arheologice desfăşurate în situl Cârlomăneşti - Cetăţuia. Potrivit specialiştilor, faptul că obiectul a fost găsit întreg şi într-o stare bună de conservare îl face cu atât mai valoros.
„Astfel de piese întregi din fier sunt extrem de rare, pentru că se găsesc foarte greu într-o astfel de stare de conservare. Fragmente se mai găsesc în siturile arheologice, dar piesă întreagă şi în starea de conservare a exemplarului de la Cârlomăneşti, extrem de rar spre deloc, plus că piesa are context arheologic foarte clar, nu face obiectul unei descoperiri întâmplătoare, ci a unei descoperiri arheologice. Până în prezent, este singura astfel de piesă, ţinând cont de dimensiuni, de starea de conservare şi de tipul de piesă”, a declarat directorul Muzeului Judeţean Buzău, Daniel Costache, pentru Agerpres.
Piesa poate fi asociată perioadei lui Burebista
Arheologii datează vârful de lance din perioada lui Burebista în prima jumătate a secolului I î.Hr., perioadă care se suprapune aproximativ cu domnia regelui dac. Specialiştii nu pot spune cu exactitate dacă arma a fost realizată sau folosită chiar în timpul domniei sale, însă o asociază acestei etape istorice.
Păstrarea aproape integrală a obiectului le oferă cercetătorilor posibilitatea de a-i analiza forma, dimensiunile şi caracteristicile, dar şi de a-l compara cu alte arme folosite în lumea geto-dacică.
„Cu siguranţă, piesa a fost folosită atât în situaţii de război, dar şi la vânătoare, însă, fără niciun dubiu, intră în sfera armelor. Provine din jurul secolului I, secolul I î.Hr. nu ştim dacă este exact din perioada domniei lui Burebista, dar da, poate fi asociată cu această perioadă. Piesa va ajunge la muzeu, va intra imediat în laboratorul de restaurare. Va fi curăţată, stabilizată, după care buzoienii o vor putea vedea în vitrină, cu ocazia expoziţiei pentru descoperire arheologice recente pe care o avem în plan a se desfăşura la dat de 15 ianuarie 2027”, a mai precizat Daniel Costache.
Vârful de lance va fi expus la Muzeul Judeţean Buzău
După încheierea cercetărilor de teren, piesa va fi dusă la Muzeul Judeţean Buzău, unde va intra în laboratorul de restaurare. Acolo va fi curăţată şi stabilizată, pentru a putea fi conservată şi expusă în condiţii corespunzătoare.
Publicul va putea vedea vârful de lance din perioada lui Burebista în cadrul unei expoziţii dedicate descoperirilor arheologice recente, programată pentru 15 ianuarie 2027.
Cercetările de la Cârlomăneşti au început în 1968
Situl Cârlomăneşti-Cetăţuia este cercetat arheologic încă din anul 1968. De-a lungul timpului, specialiştii au scos la lumină sute de obiecte care au oferit informaţii despre comunităţile care au locuit în zonă în epoca bronzului şi în perioada geto-dacică.
Obiectele descoperite sunt conservate şi restaurate, iar o parte dintre acestea ajung ulterior în expoziţii, astfel încât publicul să poată vedea piesele şi să înţeleagă mai bine viaţa comunităţilor care au trăit în această zonă.