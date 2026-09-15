Descoperire rară la Buzău. Un vârf de lance din perioada lui Burebista, găsit aproape intact

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 15 sept. 2026, 10:16

Arheologii Muzeului Judeţean Buzău au descoperit în situl Cârlomăneşti - Cetăţuia un vârf de lance din perioada lui Burebista, păstrat aproape integral. Piesa are 36 de centimetri, este considerată extrem de rară şi ar fi fost folosită atât în război, cât şi la vânătoare.

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