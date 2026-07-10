Descoperire într-o cetate din vremea lui Decebal. Ce au scos la lumină arheologii

Scris de Realitatea.NET Publicat: 10 iul. 2026, 13:42

Noi descoperiri arheologice făcute în județul Buzău aduc informații importante despre comunitățile care au trăit în această zonă cu mii de ani în urmă. Cercetările desfășurate în situl Târcov – Piatra cu Lilieci, unul dintre cele mai spectaculoase puncte arheologice din zona montană a județului, au scos la lumină vestigii care aparțin atât perioadei dacice, din vremea regelui Decebal, cât și Epocii Bronzului.

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