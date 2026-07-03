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Se schimbă regulile în televiziune. Nicușor Dan a semnat noua lege

Se schimbă regulile în televiziune

Se schimbă regulile în televiziune

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat3 iul. 2026, 17:33
SursăAgerpres

Președintele Nicușor Dan a semnat, vineri, decretul de promulgare a Legii pentru modificarea și completarea Legii audiovizualului 504/2002, în sensul în care este definit evenimentul de importanță majoră și modul de difuzare a acestuia.

Potrivit actului normativ, este eveniment de importanță majoră cel care poate prezenta interes pentru o parte importantă a publicului din România, anume pentru cel puțin 70% din populația recenzată a țării.

Astfel, sunt evenimente de importanță majoră: Festivalul Internațional 'George Enescu', Jocurile Olimpice de Iarnă, Jocurile Olimpice de Vară, Campionatul mondial de fotbal și jocurile de calificare ale echipei naționale a României la acest campionat, Campionatul european de fotbal și jocurile de calificare ale echipei naționale a României la acest campionat, meciurile echipelor naționale de handbal feminin și masculin la Campionatul mondial și meciurile echipelor naționale de handbal feminin și masculin la Campionatul european.

Difuzarea evenimentelor prevăzute se face, de regulă, în direct.

În funcție de condiții și de înțelegerile dintre radiodifuzori și organizatori, difuzarea evenimentelor de importanță majoră sau a unor părți componente ale acestora se poate face decalat.

Lista evenimentelor de importanță majoră prevăzută, precum și orice modificare sau completare a acesteia se comunică Comisiei Europene de către Consiliu.

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