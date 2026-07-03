Se schimbă regulile în televiziune. Nicușor Dan a semnat noua lege

Publicat 3 iul. 2026, 17:33 Sursă Agerpres

Președintele Nicușor Dan a semnat, vineri, decretul de promulgare a Legii pentru modificarea și completarea Legii audiovizualului 504/2002, în sensul în care este definit evenimentul de importanță majoră și modul de difuzare a acestuia.

Distribuie articolul