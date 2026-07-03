Grecia înăsprește regulile pentru șoferi. Turiștii care ignoră aceste schimbări riscă amenzi usturătoare și pot rămâne fără permis

Scris de Realitatea.NET Publicat: 3 iul. 2026, 16:40

Românii care aleg să își petreacă vacanța de vară în Grecia și intenționează să conducă pe drumurile elene trebuie să fie atenți la noile prevederi introduse de autorități. Modificările aduse Codului Circulației Rutiere înăspresc considerabil sancțiunile pentru mai multe abateri, iar unele dintre ele îi pot surprinde pe turiști, deoarece vizează obiecte pe care mulți le folosesc în fiecare zi fără să se gândească la consecințe.

Distribuie articolul