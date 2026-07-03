Grecia înăsprește regulile pentru șoferi. Turiștii care ignoră aceste schimbări riscă amenzi usturătoare și pot rămâne fără permis

Românii care aleg să își petreacă vacanța de vară în Grecia și intenționează să conducă pe drumurile elene trebuie să fie atenți la noile prevederi introduse de autorități. Modificările aduse Codului Circulației Rutiere înăspresc considerabil sancțiunile pentru mai multe abateri, iar unele dintre ele îi pot surprinde pe turiști, deoarece vizează obiecte pe care mulți le folosesc în fiecare zi fără să se gândească la consecințe.
Noile reguli au fost anunțate de viceministrul Konstantinos Kyranakis și au fost introduse după consultări cu partidele politice și organizațiile interesate. Una dintre cele mai importante modificări privește folosirea dispozitivelor inteligente în timpul condusului, interdicția fiind extinsă dincolo de telefoanele mobile.
Ce dispozitive sunt interzise la volan
O schimbare importantă a articolului 17 din noul Cod Rutier stabilește că șoferii nu mai au voie să utilizeze în timpul condusului doar telefonul mobil, ci și alte dispozitive inteligente, precum tabletele sau ceasurile inteligente.
„Pe măsură ce tehnologia evoluează, extindem interdicția privind utilizarea telefoanelor mobile pentru a include și alte dispozitive de telecomunicații, precum ceasurile inteligente și tabletele”, a declarat Kyranakis.
Autoritățile elene susțin că măsura are ca scop reducerea accidentelor provocate de distragerea atenției, într-un context în care dispozitivele electronice purtabile sunt folosite tot mai frecvent de șoferi.
Amenzile cresc de la o abatere la alta
Noul Cod al Circulației Rutiere introduce un sistem progresiv de sancționare, conceput pentru a descuraja repetarea încălcărilor. Potrivit autorităților, utilizarea telefonului mobil la volan a reprezentat a treia cauză principală a accidentelor rutiere produse în Grecia în cursul anului 2024.
Pentru prima abatere, atunci când nu are loc niciun accident, șoferii riscă o amendă de 350 de euro și suspendarea permisului de conducere pentru 30 de zile.
Dacă abaterea este repetată, sancțiunea urcă la 1.000 de euro, iar permisul este suspendat timp de 180 de zile.
În cazul unei a doua abateri repetate, amenda ajunge la 2.000 de euro, iar șoferul rămâne fără permis pentru un an.
Accidentele produse în timp ce șoferul folosește un dispozitiv mobil sunt pedepsite mult mai dur
Situația se schimbă radical atunci când utilizarea telefonului sau a altui dispozitiv inteligent conduce la producerea unui accident.
Pentru prima abatere repetată însoțită de un accident, sancțiunea ajunge la 2.000 de euro, iar permisul este suspendat pentru patru ani.
În cazul unei a doua abateri repetate în aceleași condiții, amenda crește la 4.000 de euro, iar dreptul de a conduce este suspendat pentru opt ani.
Pe lângă sancțiunile administrative, legea introduce și consecințe penale. Accidentul provocat în timp ce șoferul utilizează un dispozitiv mobil intră sub incidența articolului 290A din Codul penal, iar pedepsele pot ajunge până la 10 ani de închisoare pentru vătămări corporale grave, între 10 și 20 de ani în cazul unui accident mortal și chiar închisoare pe viață atunci când sunt provocate mai multe decese.
Reguli noi și pentru motocicliști
Autoritățile au decis să înăsprească și prevederile privind purtarea căștii de protecție, după ce accidentele în care au fost implicate motociclete au reprezentat aproape 40% din totalul deceselor rutiere înregistrate în Grecia în 2023. De asemenea, gradul de utilizare a căștii este considerat mai redus decât media europeană.
Pentru șoferii de motociclete care circulă fără cască, prima abatere este sancționată cu o amendă de 350 de euro și suspendarea permisului pentru 30 de zile. La prima recidivă, sancțiunea urcă la 1.000 de euro și suspendarea permisului pentru șase luni, iar la a doua recidivă pedepsele se dublează.
Nici pasagerii nu scapă de sancțiuni. Dacă persoana aflată pe motocicletă nu poartă cască, atât aceasta, cât și conducătorul vehiculului pot primi fiecare câte o amendă de 350 de euro, chiar dacă șoferul poartă echipamentul de protecție.
Pedepse mai aspre pentru consumul de alcool
Conducerea sub influența alcoolulu este sancționată în funcție de nivelul alcoolemiei.
Pentru o concentrație cuprinsă între 0,50 și 0,80 g/L, șoferul primește o amendă de 350 de euro și rămâne fără permis timp de 30 de zile.
Dacă alcoolemia este între 0,80 și 1,10 g/L, sancțiunea crește la 700 de euro, permisul este suspendat pentru 90 de zile, iar vehiculul este imobilizat.
În situațiile în care alcoolemia depășește 1,10 g/L, amenda ajunge la 1.200 de euro, permisul este suspendat pentru șase luni, iar mașina este, de asemenea, imobilizată.
Recidiviștii riscă sancțiuni mult mai severe. La a doua recidivă în categoria cea mai gravă, șoferii pot primi o amendă de 4.000 de euro, suspendarea permisului pentru 10 ani și o pedeapsă cu închisoarea cuprinsă între două luni și cinci ani.
Alte schimbări pe care trebuie să le cunoască șoferii
Modificările legislative nu se opresc aici. Întoarcerile în U care provoacă accidente sunt sancționate, la prima abatere, cu o amendă de 700 de euro și suspendarea permisului pentru 60 de zile. În cazul mașinilor închiriate, răspunderea revine șoferului aflat la volan și nu proprietarului autoturismului.
Au fost schimbate și regulile privind parcarea rulotelor. Interdicția se aplică acum vehiculelor care depășesc lungimea de 7,5 metri, față de limita anterioară de 6 metri, modificarea fiind făcută după recomandările Asociației Grecești a Rulotelor.
Noile prevederi îi vizează și pe taximetriști. Aceștia pot opri pe benzile destinate autobuzelor pentru cel mult 30 de secunde, exclusiv pentru îmbarcarea sau debarcarea pasagerilor, cu excepția zonelor special amenajate ori a persoanelor cu mobilitate redusă. Totodată, o viitoare decizie ministerială va permite utilizarea benzilor dedicate autobuzelor de către taxiurile care transportă pacienți către tratamente medicale, inclusiv persoane care efectuează ședințe de dializă.
Amenzi și pentru ignorarea indicatorului STOP
Autoritățile elene au înăsprit și sancțiunile pentru șoferii care nu respectă indicatorul STOP, după ce astfel de încălcări au fost implicate în 16% dintre accidentele produse în 2022.
Prima abatere, dacă nu se produce un accident, este sancționată cu o amendă de 350 de euro și suspendarea permisului pentru 30 de zile.
Dacă nerespectarea indicatorului conduce la un accident rutier, sancțiunile devin identice cu cele aplicate pentru utilizarea telefonului mobil la volan, inclusiv în ceea ce privește răspunderea penală.