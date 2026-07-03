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Social· 1 min citire
Explozie la o fabrică de mase plastice din Năvodari: un bărbat a fost rănit
Ambulanță
O explozie s-a produs vineri dimineață la o fabrică de mase plastice din Năvodari. În urma deflagrației, un bărbat în vârstă de 48 de ani a fost rănit.
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