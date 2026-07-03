Femeie lovită de trăsnet pe munte, în Dâmbovița. Victima a fost transportată la spital

Scris de Realitatea.NET Publicat: 3 iul. 2026, 09:33

La un pas de tragedie! O femeie a fost lovită de trăsnet, joi, în zona Padina din județul Dâmbovița. Salvamontiștii au intervenit de urgență pentru acordarea primului ajutor, iar victima, care era conștientă în momentul în care a fost găsită, a fost transportată la spital cu arsuri pe aproximativ 30% din suprafața corpului.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre femeietrasnetDambovitamuntesalvamont