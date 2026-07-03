Femeie lovită de trăsnet pe munte, în Dâmbovița. Victima a fost transportată la spital

La un pas de tragedie! O femeie a fost lovită de trăsnet, joi, în zona Padina din județul Dâmbovița. Salvamontiștii au intervenit de urgență pentru acordarea primului ajutor, iar victima, care era conștientă în momentul în care a fost găsită, a fost transportată la spital cu arsuri pe aproximativ 30% din suprafața corpului.
Potrivit Salvamont Dâmbovița, echipele de intervenție au fost solicitate pentru acordarea primului ajutor unei femei lovite de trăsnet în localitatea Padina.
Salvatorii au găsit victima conștientă, aceasta prezentând arsuri la nivelul feței și membrelor inferioare, pe aproximativ 30% din suprafața corpului, conform primelor evaluări.
Femeia a fost preluată de salvamontiști și predată unui echipaj SMURD, fiind ulterior transferată într-o ambulanță de terapie intensivă mobilă, cu medic, aparținând Serviciului Județean de Ambulanță Dâmbovița, pentru a fi transportată la spital.
Avertismentul Salvamont pentru turiști
În contextul fenomenelor meteorologice severe din ultima perioadă, reprezentanții Salvamont le recomandă turiștilor să se informeze înainte de a pleca pe traseele montane și să respecte avertizările meteorologice.
Salvamontiștii îi sfătuiesc pe cei care merg pe munte să verifice prognoza meteo înainte de plecare și să evite drumețiile atunci când sunt anunțate furtuni.
Cum trebuie să acționați în timpul unei furtuni pe munte
Salvatorii montani reamintesc că, în cazul în care sunt surprinși de furtună, turiștii trebuie să evite vârfurile și crestele expuse, zonele din apropierea lacurilor, stâlpii de marcaj și copacii înalți sau izolați.
De asemenea, aceștia recomandă adoptarea poziției de siguranță – ghemuit, cu contact minim cu solul – și respectarea indicațiilor autorităților.
„Siguranța dumneavoastră depinde de modul în care vă pregătiți. Vă îndemnăm să tratați cu responsabilitate avertizările meteorologice și să respectați indicațiile salvatorilor montani și ale autorităților”, au transmis reprezentanții Salvamont Dâmbovița.