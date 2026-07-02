Prăpăd după furtuna de Cod Roșu din județul Sibiu: cartiere inundate, mașini strivite de copacii căzuți - VIDEO

Scris de Realitatea.NET Publicat: 2 iul. 2026, 17:59

Furtuna violentă care a lovit județul Sibiu, aflat sub Cod Roșu, a făcut prăpăd în mai multe zone ale orașului reședință de județ, dar și în alte localități. Ploile torențiale și rafalele puternice de vânt au inundat străzi și locuințe, au doborât copaci peste mașini și au smuls elemente de construcție.

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