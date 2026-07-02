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Prăpăd după furtuna de Cod Roșu din județul Sibiu: cartiere inundate, mașini strivite de copacii căzuți - VIDEO

Furtuna a rupt numeroși copaci

Furtuna a rupt numeroși copaci

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 2 iul. 2026, 17:59

Furtuna violentă care a lovit județul Sibiu, aflat sub Cod Roșu, a făcut prăpăd în mai multe zone ale orașului reședință de județ, dar și în alte localități. Ploile torențiale și rafalele puternice de vânt au inundat străzi și locuințe, au doborât copaci peste mașini și au smuls elemente de construcție.

Până la ora 17:00, pompierii sibieni au fost solicitați continuu pentru evacuarea apei din subsoluri și pentru degajarea arborilor prăbușiți pe străzi. Probleme au apărut și din cauza unor bucăți de construcție desprinse de vânt au pus în pericol trecătorii.

Echipajele ISU au primit zeci de solicitări, iar bilanțul pagubelor va fi actualizat pe măsură ce intervențiile se încheie.

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