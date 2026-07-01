Cod portocaliu de caniculă și vijelii în România. ANM anunță furtuni puternice, grindină și rafale de peste 100 km/h - HARTA

România intră într-un nou episod de vreme extremă. Administrația Națională de Meteorologie a emis mai multe avertizări de cod galben și cod portocaliu, valabile între 1 și 3 iulie 2026. Miercuri, valul de căldură persistă în mai multe regiuni, iar spre după-amiază și seară vremea devine instabilă, cu vijelii puternice, ploi torențiale, grindină și rafale care pot depăși izolat 100 km/h.
Cod galben de caniculă în Dobrogea și estul Munteniei
Miercuri, 1 iulie, între orele 10:00 și 21:00, este în vigoare un cod galben de val de căldură persistent, temperaturi deosebit de ridicate și disconfort termic ridicat.
Zonele vizate sunt Dobrogea și jumătatea de est a Munteniei. În aceste regiuni, temperaturile maxime vor fi cuprinse între 31 și 34 de grade. Pe litoral și în Delta Dunării, valorile vor fi mai coborâte, între 27 și 29 de grade.
Disconfortul termic va fi ridicat, iar indicele temperatură-umezeală va atinge pragul critic de 80 de unități.
Cod portocaliu de căldură în Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania și Moldova
Tot miercuri, 1 iulie, între orele 10:00 și 21:00, este valabil și un cod portocaliu de val de căldură intens și persistent. Avertizarea vizează Banatul, Crișana, Maramureșul, Transilvania și Moldova.
În aceste zone, valul de căldură va persista, iar local va fi caniculă. Disconfortul termic va fi accentuat, iar indicele temperatură-umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități.
Temperaturile maxime vor porni de la 31, 32 de grade în estul Transilvaniei și vor ajunge până în jurul valorii de 37 de grade în nordul Crișanei și în nord-vestul Transilvaniei.
Ploi torențiale, vijelii și grindină până joi dimineață
Pe lângă avertizările de caniculă, meteorologii au emis și o avertizare cod galben de instabilitate atmosferică. Aceasta este valabilă de miercuri, 1 iulie, ora 10:00, până joi, 2 iulie, ora 10:00.
Sunt vizate Banatul, Crișana, Maramureșul, Transilvania, Oltenia, Muntenia, Dobrogea, sudul Moldovei, Carpații Meridionali, Carpații de Curbură și Carpații Occidentali.
În aceste regiuni vor fi perioade cu averse torențiale, intensificări ale vântului, vijelii, descărcări electrice frecvente și grindină de mici și posibil medii dimensiuni. Rafalele vor ajunge la 50, 70 km/h, iar izolat pot depăși 80 km/h.
Cantitățile de apă vor fi de 15, 25 l/mp în intervale scurte de timp sau prin acumulare, iar pe arii restrânse pot depăși 30, 40 l/mp.
Cod portocaliu de vijelii puternice în mai multe regiuni
De miercuri, 1 iulie, ora 15:00, până joi, 2 iulie, ora 06:00, intră în vigoare un cod portocaliu de vijelii puternice, averse torențiale importante cantitativ, grindină și descărcări electrice frecvente.
Zonele avertizate sunt Banatul, Crișana, vestul Transilvaniei, Oltenia, Muntenia, Carpații Occidentali și cea mai mare parte a Carpaților Meridionali.
În aceste regiuni vor fi perioade cu instabilitate atmosferică accentuată. Vântul va sufla cu putere, cu rafale de 70, 90 km/h, iar izolat poate depăși 100 km/h. Vor fi averse torențiale, grindină de medii și posibil mari dimensiuni, de 2 până la 5 cm, și descărcări electrice frecvente.
În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă vor ajunge la 25, 40 l/mp, iar pe arii restrânse pot depăși 50, 60 l/mp.
Joi continuă valul de căldură în nord și centru
Joi, 2 iulie, între orele 10:00 și 21:00, va fi în vigoare un cod galben de val de căldură persistent, temperaturi ridicate și disconfort termic.
Avertizarea vizează Maramureșul, Transilvania, nordul și centrul Moldovei. În aceste zone, temperaturile maxime vor fi cuprinse între 31 și 34 de grade.
Disconfortul termic va rămâne ridicat, iar indicele temperatură-umezeală va atinge și va depăși pragul critic de 80 de unități.
Instabilitate atmosferică în toată țara până vineri dimineață
De joi, 2 iulie, ora 10:00, până vineri, 3 iulie, ora 10:00, întreaga țară se află sub cod galben de instabilitate atmosferică.
Meteorologii anunță averse torențiale, descărcări electrice frecvente, intensificări ale vântului, vijelii și grindină de mici dimensiuni. Rafalele vor ajunge la 50, 70 km/h, iar izolat pot depăși 80 km/h.
Cantitățile de apă vor fi de 15, 25 l/mp în intervale scurte de timp sau prin acumulare, iar pe arii restrânse pot trece de 30, 40 l/mp.