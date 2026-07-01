Cod portocaliu de caniculă și vijelii în România. ANM anunță furtuni puternice, grindină și rafale de peste 100 km/h - HARTA

Scris de Realitatea.NET Publicat: 1 iul. 2026, 10:21

România intră într-un nou episod de vreme extremă. Administrația Națională de Meteorologie a emis mai multe avertizări de cod galben și cod portocaliu, valabile între 1 și 3 iulie 2026. Miercuri, valul de căldură persistă în mai multe regiuni, iar spre după-amiază și seară vremea devine instabilă, cu vijelii puternice, ploi torențiale, grindină și rafale care pot depăși izolat 100 km/h.

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