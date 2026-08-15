Vreme extremă în vestul țării. Cod galben de caniculă și 35 de grade la umbră în șase județe

Scris de Iulian Budusan Publicat: 15 aug. 2026, 11:42

Valul de căldură pune stăpânire pe jumătatea de vest a României. Șase județe din vestul și nord-vestul țării se vor afla duminică sub alertă Cod galben de caniculă, meteorologii avertizând că aerul va deveni greu de suportat, iar disconfortul termic va fi accentuat între orele 10:00 și 21:00.

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