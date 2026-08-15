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Vreme extremă în vestul țării. Cod galben de caniculă și 35 de grade la umbră în șase județe

Foto/Arhivă

Foto/Arhivă

Scris de Iulian Budusan Publicat: 15 aug. 2026, 11:42

Valul de căldură pune stăpânire pe jumătatea de vest a României. Șase județe din vestul și nord-vestul țării se vor afla duminică sub alertă Cod galben de caniculă, meteorologii avertizând că aerul va deveni greu de suportat, iar disconfortul termic va fi accentuat între orele 10:00 și 21:00.

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o alertă Cod galben de căldură extremă pentru șase județe din vestul și nord-vestul României, valabilă duminică, 16 august, în intervalul orar 10:00 – 21:00. Regiunile vizate sunt Timiș, Arad, Bihor, Satu Mare, Maramureș și Sălaj, unde valul de căldură va persista pe parcursul întregii zile.

Caniculă și disconfort termic ridicat

În zonele menționate, mercurul din termometre va urca până la valori cuprinse între 33 și 35°C. Aerul va deveni greu de respirat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge sau va depăși izolat pragul critic de 80 de unități.

  • Județele afectate: Timiș, Arad, Bihor, Satu Mare, Maramureș, Sălaj.

  • Intervalul alertei: Duminică, 16 august, orele 10:00 – 21:00.

  • Valori maxime: 33...35°C la umbră.

  • Impact: Disconfort termic accentuat și aer zăpășitor.

Cum evoluează vremea la începutul săptămânii

Zăpușeala va continua și la începutul săptămânii viitoare. Luni, 17 august, temperaturile deosebit de ridicate vor persista în vestul, nord-vestul și sud-vestul țării. Totuși, spre seară, vremea devine instabilă, fiind așteptate averse, descărcări electrice și vijelii cu rafale de vânt ce pot atinge 70 km/h.

Vremea se încălzește puternic și în Capitală, unde termometrele vor indica până la 36°C, iar nopțile vor deveni tropicale, urmând ca o schimbare mai vizibilă a masei de aer să aibă loc abia de miercuri.

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