Vești bune pentru sistemul energetic. ANM anunță șanse de ploaie la Cernavodă în următoarele două săptămâni

Administrația Națională de Meteorologie anunță ploi în Dobrogea în următoarele două săptămâni. Precipitațiile sunt așteptate în jurul datei de 12 august și după 19 august. Ploile ar putea ajuta sistemul energetic, în contextul problemelor provocate de nivelul scăzut al Dunării în zona Centralei Nucleare de la Cernavodă. Situația rămâne însă incertă, iar temperaturile ridicate vor continua să fie resimțite în regiune.
Ploile ar putea ajuta situația de la Cernavodă
Directorul CNE Cernavodă a anunțat duminică faptul că nivelul apei a crescut după intervențiile autorităților pe brațul Bala. Estimările specialiștilor arătau că reactorul ar putea funcționa cel puțin încă nouă zile. Prognoza privind apariția ploilor este astfel una încurajatoare pentru sistemul energetic. Până la finalul intervalului analizat, temperaturile din Dobrogea ar urma să se apropie treptat de valorile normale pentru această perioadă.
Temperaturile scad temporar în Banat și Crișana
În Banat, temperaturile vor rămâne ridicate în primele două zile ale intervalului. Valorile vor scădea treptat până la aproximativ 31 de grade Celsius în cursul zilei de joi, după care vor crește din nou la mijlocul lunii august. Ploile sunt așteptate în această regiune după 18 august. În Crișana va mai fi caniculă luni și marți, iar apoi temperaturile vor coborî la 31-32 de grade Celsius.
Precipitațiile vor apărea în Crișana tot după data de 18 august. În Transilvania, canicula se va domoli în mai multe zone, iar temperaturile vor ajunge la aproximativ 28 de grade în jurul datelor de 13 și 14 august. Cantitățile de apă vor fi reduse, iar aversele sunt posibile pe 12 august și după 18 august. În Maramureș, temperaturile vor scădea la 29-30 de grade la mijlocul lunii, iar ploile sunt așteptate după 17 august.
Când sunt așteptate ploi în Moldova, Muntenia și Oltenia
În Moldova se va înregistra o scurtă creștere a temperaturilor marți, 11 august. Ulterior, valorile vor începe să scadă și vor ajunge în unele zone la 26-28 de grade Celsius. Meteorologii anunță și posibilitatea unor dimineți mai răcoroase. Precipitațiile sunt așteptate în această regiune între 19 și 21 august.
În Muntenia și Oltenia, temperaturile vor scădea după primele două zile ale săptămânii. Din 13 august, maximele nu vor mai depăși 30 de grade Celsius, însă după 17 august vor urca din nou până la aproximativ 34 de grade. Aversele sunt posibile pe 12 și 13 august, dar și după 19 august. La munte se va răcori începând din 12 august, iar până la finalul intervalului sunt prognozate temperaturi medii de aproximativ 20-21 de grade Celsius.