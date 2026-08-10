Vești bune pentru sistemul energetic. ANM anunță șanse de ploaie la Cernavodă în următoarele două săptămâni

Scris de Realitatea.NET Publicat: 10 aug. 2026, 14:39

Administrația Națională de Meteorologie anunță ploi în Dobrogea în următoarele două săptămâni. Precipitațiile sunt așteptate în jurul datei de 12 august și după 19 august. Ploile ar putea ajuta sistemul energetic, în contextul problemelor provocate de nivelul scăzut al Dunării în zona Centralei Nucleare de la Cernavodă. Situația rămâne însă incertă, iar temperaturile ridicate vor continua să fie resimțite în regiune.

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