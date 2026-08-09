Furtuni violente și caniculă, noua prognoză de la ANM

Publicat 9 aug. 2026, 07:34 Sursă Realitatea PLUS

Vremea se mai liniștește duminică, iar temperaturile revin, în cea mai mare parte a țării, la valori apropiate de normalul perioadei. Meteorologii anunță maxime cuprinse între 25 și 34 grade Celsius, cu vreme predominant frumoasă, dar și ploi de scurtă durată în unele regiuni.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre caniculavremefurtuni