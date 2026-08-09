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Vremea· 2 min citire
Furtuni violente și caniculă, noua prognoză de la ANM
Caniculă și furtuni
Publicat9 aug. 2026, 07:34
SursăRealitatea PLUS
Vremea se mai liniștește duminică, iar temperaturile revin, în cea mai mare parte a țării, la valori apropiate de normalul perioadei. Meteorologii anunță maxime cuprinse între 25 și 34 grade Celsius, cu vreme predominant frumoasă, dar și ploi de scurtă durată în unele regiuni.
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