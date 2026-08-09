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Furtuni violente și caniculă, noua prognoză de la ANM

Caniculă și furtuni

Caniculă și furtuni

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat9 aug. 2026, 07:34
SursăRealitatea PLUS

Vremea se mai liniștește duminică, iar temperaturile revin, în cea mai mare parte a țării, la valori apropiate de normalul perioadei. Meteorologii anunță maxime cuprinse între 25 și 34 grade Celsius, cu vreme predominant frumoasă, dar și ploi de scurtă durată în unele regiuni.

Meteorologul ANM Mihai Timu a declarat la Realitatea PLUS că nu mai sunt prognozate fenomene extreme pentru această zi, după episoadele de vreme severă din ultimele zile.

Temperaturile maxime vor porni de la aproximativ 25 grade Celsius în nord-estul Transilvaniei și vor urca izolat până la 33-34 grade Celsius în extremitatea vestică și sud-vestică a țării. În București sunt așteptate valori de 31-32 grade Celsius.

Cerul va fi predominant senin, însă în a doua parte a zilei sunt posibile înnorări temporar accentuate, averse și descărcări electrice pe arii restrânse. Fenomenele vor apărea mai ales în Carpații Meridionali, precum și în zonele deluroase și submontane din Oltenia și Muntenia.

Izolat, cantitățile de apă pot depăși 15-20 l/m2, a avertizat reprezentantul Administrației Naționale de Meteorologie.

Vremea se mai liniștește, cel puțin astăzi, nu mai avem extreme. Într-adevăr, din punct de vedere termic, în mare parte din țară vom vorbi de valori termice apropiate de normalul perioadei, maxime ce vor porni de la 25°C în nord-estul Transilvaniei și vor mai atinge izolate 33-34°C în extremitatea vestică-sud-vestică, cu 31-32°C în zona capitalei. Iar ca aspect, o vreme predominant frumoasă, totuși în a doua parte a zilei vor fi, înnorări temporar accentuate, averse și descărcări electrice, dar pe arii destul de restrânse, în zona Carpaților Meridionali, prin zona deluroasă și sub-montană a Olteniei și Munteniei, zone unde izolat am mai putea să depășim totuși 15-20 l/m2. Cam astea ar fi coordonatele pentru ziua de astăzi.

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