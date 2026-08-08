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Trei coduri galbene de vreme severă în România: caniculă de 37 de grade, vijelii și rafale de peste 80 km/h - HARTA
Furtuna România
Administrația Națională de Meteorologie a emis sâmbătă, 8 august, trei atenționări cod galben. Avertizările vizează caniculă, intensificări ale vântului, vijelii și ploi torențiale. Temperaturile maxime vor ajunge la 37 de grade, iar rafalele pot depăși 80 de kilometri pe oră. Atenționările sunt valabile în mai multe regiuni ale țării până sâmbătă seara.
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