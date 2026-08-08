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Trei coduri galbene de vreme severă în România: caniculă de 37 de grade, vijelii și rafale de peste 80 km/h - HARTA

Furtuna România

Furtuna România

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 8 aug. 2026, 10:14

Administrația Națională de Meteorologie a emis sâmbătă, 8 august, trei atenționări cod galben. Avertizările vizează caniculă, intensificări ale vântului, vijelii și ploi torențiale. Temperaturile maxime vor ajunge la 37 de grade, iar rafalele pot depăși 80 de kilometri pe oră. Atenționările sunt valabile în mai multe regiuni ale țării până sâmbătă seara.

Caniculă și temperaturi de până la 37 de grade

Codul galben de caniculă este valabil sâmbătă, între orele 10:00 și 21:00. Sunt afectate Banatul, Oltenia, Dobrogea și cea mai mare parte a Munteniei. Disconfortul termic va fi ridicat, iar indicele temperatură-umezeală va atinge sau va depăși pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime se vor situa între 34 și 37 de grade.

O a doua atenționare cod galben este valabilă între orele 10:00 și 23:00. Vântul va sufla cu putere în cea mai mare parte a Moldovei, în jumătatea de est a Munteniei și în nordul Dobrogei. La rafală, vitezele vor ajunge la 50–70 de kilometri pe oră. Intensificări ale vântului vor fi și în vestul și sud-vestul țării, unde rafalele vor atinge 40–45 de kilometri pe oră și izolat peste 50–55 de kilometri pe oră.

Vijelii, ploi torențiale și grindină

Al treilea cod galben este valabil între orele 12:00 și 22:00. Sunt vizate jumătatea de vest a Munteniei, estul Olteniei, sudul și estul Transilvaniei, precum și unele zone montane. Vor fi vijelii, descărcări electrice, averse torențiale și izolat grindină de mici dimensiuni. Rafalele vor atinge 50–70 de kilometri pe oră, iar pe suprafețe restrânse pot depăși 80 de kilometri pe oră.

În intervale de una până la trei ore, cantitățile de apă vor ajunge la 15–20 de litri pe metrul pătrat. În zonele montane se pot acumula, pe arii restrânse, între 30 și 50 de litri pe metrul pătrat. Grindina poate avea dimensiuni de unu până la doi centimetri. Manifestări de instabilitate atmosferică sunt posibile, pe suprafețe restrânse, și în restul Olteniei, Munteniei și Transilvaniei.

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