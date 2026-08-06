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Furtună violentă în Suceava. Zeci de copaci doborâți și acoperișuri smulse de vântul puternicVIDEO

Vijelia a făcut prăpăd în Suceava Foto/ISU Suceava

Vijelia a făcut prăpăd în Suceava Foto/ISU Suceava

Scris de Iulian Budusan Publicat: 6 aug. 2026, 21:32

O vijelie puternică a provocat pagube însemnate joi în mai multe localități din județul Suceava. Pompierii militari și voluntarii din cadrul ISU au fost mobilizați de urgență pe teren pentru a îndepărta urmările furtunii și a limita pagubele materiale.

Manifestarea fenomenelor meteorologice extreme a mobilizat de urgență echipele de intervenție în mai multe localități din județul Suceava.

Pompierii militari, alături de lucrătorii serviciilor voluntare pentru situații de urgență, au acționat pe raza localităților Salcea, Râșca și Ciumârna pentru curățarea carosabilului de arborii doborâți de rafalele puternice.

Pagube materiale au fost raportate și în comuna Moara, unde vântul violent a smuls tabla de pe acoperișul unei case de locuit, fiind necesară intervenția salvatorilor pentru securizarea zonei. Conform reprezentanților ISU Suceava, din fericire, nu s-au înregistrat victime omenești. Deși o parte dintre misiuni au fost deja finalizate, forțele de intervenție rămân în teren până la îndepărtarea completă a tuturor efectelor negative provocate de furtună.

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