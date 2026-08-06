Furtună violentă în Suceava. Zeci de copaci doborâți și acoperișuri smulse de vântul puternicVIDEO

Scris de Iulian Budusan Publicat: 6 aug. 2026, 21:32

O vijelie puternică a provocat pagube însemnate joi în mai multe localități din județul Suceava. Pompierii militari și voluntarii din cadrul ISU au fost mobilizați de urgență pe teren pentru a îndepărta urmările furtunii și a limita pagubele materiale.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre vant suceavavreme suceava