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Furtună violentă în Suceava. Zeci de copaci doborâți și acoperișuri smulse de vântul puternicVIDEO
Vijelia a făcut prăpăd în Suceava Foto/ISU Suceava
O vijelie puternică a provocat pagube însemnate joi în mai multe localități din județul Suceava. Pompierii militari și voluntarii din cadrul ISU au fost mobilizați de urgență pe teren pentru a îndepărta urmările furtunii și a limita pagubele materiale.
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