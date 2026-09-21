Vremea se schimbă radical! Temperaturile scad chiar și cu 12 grade: lapoviță și ninsoare, la munte HARTĂ

Vremea schimbă foaia! Meteorologii au emis luni o informare valabilă timp de trei zile, respectiv până până joi dimineață, care vizează intensificări ale vântului, o răcire accentuată a vremii, ploi și chiar lapoviță și ninsoare în zona montană înaltă. Totodată, a fost emis și un Cod galben de vânt, valabil luni, în mai multe regiuni ale țării.
Potrivit ANM, informarea meteorologică este valabilă din 21 septembrie, ora 10:00, până pe 24 septembrie, ora 10:00. În intervalul menționat sunt așteptate intensificări ale vântului, răcire accentuată și ploi moderate cantitativ.
Temporar, vântul va avea intensificări luni, 21 septembrie, în cea mai mare parte a țării, iar marți, 22 septembrie, în Oltenia, local în Banat, Muntenia și la munte. Vitezele vor fi, în general, de 45-55 km/h, iar în zona montană înaltă vor ajunge la 70-80 km/h.
Valorile termice vor scădea accentuat, în medie cu 8-12 grade, vremea devenind rece pentru această perioadă. Luni, răcirea va fi resimțită în jumătatea de nord a țării, iar marți și miercuri și în sud.
În general, temperaturile maxime se vor situa între 14 și 21 de grade Celsius. Minimele din nopțile de marți spre miercuri și miercuri spre joi vor fi cuprinse între 2 și 11 grade, cu cele mai scăzute valori în depresiuni, unde sunt condiții pentru apariția brumei.
Ploi și averse în mai multe regiuni: la munte, lapoviță și chiar ninosare
"Vor fi perioade cu averse, temporar însoțite de descărcări electrice, luni în nord, centru, est și sud-est, apoi și în rest. Izolat va cădea grindină, în seara zilei de luni în special în sud-est, iar marți după-amiază în sud. Se vor acumula cantități de apă de 10...15 l/mp și pe arii restrânse de 20...30 l/mp", au trasmis meteorologii.
Din noaptea de luni spre marți, la munte, în special la altitudini de peste 1.700 de metri, precipitațiile vor fi trecător și sub formă de măzăriche, lapoviță și ninsoare.
Cod Galben de vânt în Oltenia, Muntenia, Transilvania și Moldova
În ceea ce privește avertizarea de Cod galben, aceasta este valabilă luni, 21 septembrie, între orele 10:00 și 21:00, și vizează Oltenia, sud-vestul și nord-estul Munteniei, centrul și sudul Moldovei, cea mai mare parte a Transilvaniei, Munții Banatului, Carpații Meridionali și Carpații de Curbură.
În aceste zone, vântul va avea intensificări, cu viteze de 50-70 km/h, iar la altitudini de peste 1.700 de metri rafalele vor ajunge la 80-90 km/h.
"În funcţie de evoluţia şi intensitatea fenomenelor meteorologice, Administraţia Naţională de Meteorologie va actualiza prezentul mesaj", au transimis reprezentanții ANM.