Vremea se schimbă radical! Temperaturile scad chiar și cu 12 grade: lapoviță și ninsoare, la munte HARTĂ

Scris de Dana Bărăgan Publicat: 21 sept. 2026, 10:58

Vremea schimbă foaia! Meteorologii au emis luni o informare valabilă timp de trei zile, respectiv până până joi dimineață, care vizează intensificări ale vântului, o răcire accentuată a vremii, ploi și chiar lapoviță și ninsoare în zona montană înaltă. Totodată, a fost emis și un Cod galben de vânt, valabil luni, în mai multe regiuni ale țării.

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