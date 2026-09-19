Vremea de azi, 19 septembrie: ploi, descărcări electrice și vânt în mai multe regiuni. Temperaturile urcă până la 32°C

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 19 sept. 2026, 07:28

România se bucură sâmbătă, 19 septembrie, de o vreme încă foarte caldă pentru această perioadă, cu temperaturi maxime care pot ajunge la 32 de grade Celsius. În același timp, în anumite regiuni sunt prognozate averse, descărcări electrice și intensificări ale vântului. Cele mai mari șanse de ploaie sunt în Moldova, nordul Munteniei și în zonele montane.

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