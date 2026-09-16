El Niño schimbă vremea în Europa. Toamnă foarte caldă și iarnă cu temperaturi peste normal

Publicat 16 sept. 2026, 08:03 Sursă Realitatea PLUS

El Niño ar putea aduce temperaturi peste normal în Europa, cu o toamnă neobișnuit de caldă și o iarnă mai blândă în multe regiuni. Centrul și nordul continentului s-ar putea număra printre zonele cele mai afectate, iar fenomenul este așteptat să atingă intensitatea maximă în noiembrie și decembrie, conform Realitatea PLUS.

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