El Niño schimbă vremea în Europa. Toamnă foarte caldă și iarnă cu temperaturi peste normal

El Niño ar putea aduce temperaturi peste normal în Europa, cu o toamnă neobișnuit de caldă și o iarnă mai blândă în multe regiuni. Centrul și nordul continentului s-ar putea număra printre zonele cele mai afectate, iar fenomenul este așteptat să atingă intensitatea maximă în noiembrie și decembrie, conform Realitatea PLUS.
El Niño în Europa ar putea aduce o toamnă cu temperaturi peste valorile obișnuite și o iarnă mai blândă în mare parte a continentului. Estimările indică faptul că fenomenul ar urma să atingă intensitatea maximă în lunile noiembrie și decembrie și să își mențină influența pe parcursul iernii.
Europa Centrală și de Nord ar putea resimți mai puternic efectele, atât prin temperaturi mai ridicate decât media perioadei, cât și, în anumite zone, printr-o cantitate mai mare de precipitații. În același timp, meteorologii avertizează că o iarnă mai blândă nu exclude episoade scurte de frig puternic sau ninsori abundente.
Climatologul Emily Becker a explicat mecanismul care favorizează apariția fenomenului și rolul vânturilor alizee de-a lungul Ecuatorului.
„Vânturile alizee de-a lungul Ecuatorului suflă constant dinspre est spre vest. Se numesc vânturi alizee deoarece, cu sute de ani în urmă, navele cu pânze se puteau baza pe aceste vânturi constante pentru a traversa Pacificul. Și, practic, ele acumulează apă caldă în extremitatea vestică a Pacificului. Când vânturile își reduc viteza, chiar și pentru scurt timp, pot permite acelei ape calde să se scurgă înapoi sub suprafața oceanului.”
Evoluția temperaturii apei din Pacific și modificările circulației atmosferice asociate fenomenului pot influența vremea la distanțe foarte mari, inclusiv în Europa.
Europa Centrală și de Nord, printre regiunile mai expuse
Potrivit estimărilor prezentate, efectele El Niño în Europa ar putea fi mai vizibile în partea centrală și nordică a continentului. Temperaturile ar urma să se mențină peste medie, iar unele regiuni ar putea avea parte și de mai multe precipitații. În Marea Britanie, prognozele indică un risc crescut pentru o toamnă caldă, umedă și cu perioade în care vântul va fi mai intens. Evoluția vremii va depinde însă și de alți factori atmosferici care pot modifica de la o perioadă la alta efectele fenomenului.
Ce ar putea aduce El Niño în sudul Europei
Pentru Italia și alte zone din sudul Europei sunt estimate, de asemenea, temperaturi ridicate. În schimb, evoluția precipitațiilor și a ninsorilor este mai dificil de anticipat.
O iarnă cu temperaturi medii mai mari decât în mod obișnuit nu înseamnă că episoadele de vreme severă dispar. Pot apărea în continuare perioade scurte de frig extrem sau ninsori abundente, chiar dacă imaginea de ansamblu a sezonului rămâne una mai blândă.
2027 ar putea deveni unul dintre cei mai călduroși ani
Influența El Niño nu s-ar opri la Europa. Efectele fenomenului se pot vedea la nivel global, iar estimările meteorologilor indică posibilitatea ca 2027 să devină chiar cel mai cald an înregistrat vreodată. Dacă această evoluție se confirmă, temperaturile globale ar putea depăși recordurile înregistrate până acum, într-un context în care El Niño ar continua să influențeze clima și în lunile de iarnă.