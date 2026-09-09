Cercetător în inteligență artificială: „AI ne-ar putea elimina până la sfârșitul deceniului”

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 9 sept. 2026, 09:16

Jacob Coxon, cercetător britanic în vârstă de 27 de ani, a anunțat că demisionează de la Anthropic și părăsește industria inteligenței artificiale. Acesta avertizează că dezvoltarea unei superinteligențe necontrolate ar putea avea consecințe extrem de grave.

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