Audieri în dosarul lui Fănel Bogos, la DNA Iași. Cristina Trăilă, fost secretar general al Guvernului, a ajuns în fața procurorilor

Publicat 16 sept. 2026, 07:34 Actualizat 16 sept. 2026, 09:46 Sursă Realitatea PLUS

Continuă audierile maraton în dosarul mitei pentru discuția cu premierul Bolojan! Cristina Trăilă, fost secretar general al Guvernului, a ajuns miercuri dimineață în fața procurorilor DNA Iași. Marți a fost audiat și președintele Consiliului Județean Botoșani, Valeriu Iftime, liderul local al PNL. Acesta are calitatea de martor în dosarul care îl vizează pe afaceristul Fănel Bogos.

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