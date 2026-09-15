Reacția lui Ilie Bolojan după protestele tensionate din Piața Victoriei: „Nimic nu îi poate scuza pe cei care instigă la violențe”

Publicat 15 sept. 2026, 21:17 Sursă Realitatea PLUS

Premierul interimar Ilie Bolojan a reacționat, marți seară, după protestele tensionate din Piața Victoriei, subliniind că manifestațiile pașnice reprezintă o expresie a democrației, însă nimic nu îi poate scuza pe cei care instigă la violență.

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