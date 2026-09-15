Guvernul reacționează după protestul ciobanilor din Piața Victoriei. Ce măsuri sunt anunțate pentru sectorul ovin

Scris de Realitatea.NET Publicat: 15 sept. 2026, 16:24

Ilie Bolojan a luat act de revendicările transmise Guvernului de Asociația Profesională a Ciobanilor (APC), în contextul protestului organizat în Piața Victoriei. Șeful Executivului a discutat cu vicepremierul și ministrul interimar al Agriculturii, Tánczos Barna, despre măsurile care pot fi luate pentru problemele semnalate de crescătorii de ovine.

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