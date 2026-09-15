Guvernul reacționează după protestul ciobanilor din Piața Victoriei. Ce măsuri sunt anunțate pentru sectorul ovin

Ilie Bolojan a luat act de revendicările transmise Guvernului de Asociația Profesională a Ciobanilor (APC), în contextul protestului organizat în Piața Victoriei. Șeful Executivului a discutat cu vicepremierul și ministrul interimar al Agriculturii, Tánczos Barna, despre măsurile care pot fi luate pentru problemele semnalate de crescătorii de ovine.
Ilie Bolojan, discuții despre problemele oierilor
Potrivit comunicatului transmis de Guvern, o parte dintre solicitările depuse de Asociația Profesională a Ciobanilor au mai fost abordate în cadrul celor șase întâlniri desfășurate începând cu luna iulie între reprezentanții sectorului ovin și autorități.
Executivul susține că, în urma acestor discuții, au fost deja luate sau inițiate mai multe măsuri referitoare la sănătatea animalelor, exporturi, pășuni, despăgubiri și transporturile de animale.
Una dintre temele importante este reprezentată de măsurile privind pesta micilor rumegătoare și variola ovină și caprină. Guvernul precizează că sacrificarea animalelor pentru prevenirea răspândirii acestor boli a fost utilizată în mod excepțional, doar atunci când nu au existat alte soluții alternative viabile. Potrivit Executivului, aceeași abordare va fi menținută și în viitor.
Exporturile de ovine și caprine, în așteptarea aprobării Comisiei Europene
O altă revendicare importantă vizează reluarea exporturilor de ovine și caprine.
ANSVSA a transmis Comisiei Europene un Plan de Acțiune destinat deblocării exporturilor. Potrivit Guvernului, reluarea acestora va fi posibilă după aprobarea documentului de către Comisia Europeană.
Autoritățile susțin că dialogul dintre Ministerul Agriculturii, ANSVSA și reprezentanții crescătorilor a urmărit inclusiv identificarea soluțiilor pentru gestionarea situației sanitare din sector și crearea condițiilor necesare pentru reluarea comerțului cu animale.
Control privind închirierea pajiștilor
În ceea ce privește pajiștile, Ministerul Agriculturii a început un control tematic după ce a primit mai multe petiții din partea fermierilor.
Închirierea suprafețelor de pășune intră în responsabilitatea unităților administrativ-teritoriale. Verificările MADR urmăresc identificarea eventualelor proceduri în care nu au fost respectate prevederile legale.
Revendicările fermierilor includ și acordarea unor despăgubiri pentru pagubele provocate de secetă pe pajiști. Ministerul Agriculturii afirmă că susține această solicitare și că a pregătit o propunere, însă implementarea măsurii ar presupune un efort financiar considerabil.
Se pregătește un sistem pentru monitorizarea transporturilor de animale
Ministerul Agriculturii anunță și dezvoltarea unui sistem informatic destinat urmăririi în timp real a transporturilor de animale.
Scopul acestui mecanism este combaterea transporturilor ilegale și îmbunătățirea trasabilității animalelor. Sistemul urmează să fie dezvoltat de ANSVSA.
Executivul precizează, de asemenea, că activitatea Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor este coordonată în prezent de Tánczos Barna, în calitatea sa de vicepremier și ministru interimar al Agriculturii și Dezvoltării Rurale.
Compensarea costurilor pentru furajare, în atenția Parlamentului
O altă măsură pregătită de Ministerul Agriculturii se referă la compensarea costurilor suplimentare suportate pentru furajarea animalelor.
Potrivit Guvernului, MADR a elaborat proiectul de lege împreună cu asociațiile reprezentative ale crescătorilor de ovine. În actualul context politic, în care Executivul nu are un Guvern cu puteri depline, proiectul legislativ trebuie însă adoptat de Parlament.
Ministerul susține că a menținut în această perioadă un dialog constant cu organizațiile reprezentative ale oierilor și cu ANSVSA și că a pus la dispoziție un cadru de discuții între crescătorii de ovine și autoritățile sanitar-veterinare.
Șase întâlniri între fermieri și autorități din luna iulie
Guvernul afirmă că, începând cu 9 iulie 2026, au avut loc șase întâlniri între reprezentanții crescătorilor de ovine, ANSVSA și Ministerul Agriculturii.
Discuțiile s-au desfășurat atât la nivel central, la Guvern și la sediile instituțiilor implicate, cât și în teritoriu, inclusiv la autoritățile locale din Brașov și Sibiu.
Printre subiectele abordate s-au numărat situația sanitar-veterinară din sectorul ovin, măsurile necesare pentru fermieri și pregătirea unui plan destinat reluării exporturilor.
Guvernul condamnă violențele de la protest
În comunicatul transmis după manifestația din Piața Victoriei, Executivul subliniază că respectă dreptul cetățenilor de a participa la proteste pașnice.
Guvernul susține însă că manifestația de astăzi a depășit limitele unui protest pașnic și a fost urmată de acte de violență pe care le califică drept regretabile.
Totodată, Executivul face apel la calm și cere încetarea violențelor.
Guvernul precizează că la protestul din Piața Victoriei nu a participat nicio asociație reprezentativă a fermierilor din sectorul creșterii ovinelor, potrivit comunicatului oficial.
Ce revendică ciobanii
Solicitările Asociației Profesionale a Ciobanilor au fost depuse la Guvern, iar premierul Ilie Bolojan a luat act de acestea. Executivul susține că o parte dintre probleme au fost deja discutate în întâlnirile cu reprezentanții sectorului și că pentru unele dintre revendicări au fost inițiate proceduri sau au fost formulate propuneri.
Printre principalele teme se află exporturile de ovine și caprine, gestionarea bolilor la animale, accesul la pajiști, despăgubirile pentru secetă, costurile cu furajarea și combaterea transporturilor ilegale de animale.