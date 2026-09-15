Rareș Bogdan îl critică dur pe Ilie Bolojan: „Coboară din birou și stai de vorbă cu ei!”. Mesaj de susținere pentru fermierii aflați în protest

Publicat 15 sept. 2026, 15:06 Actualizat 15 sept. 2026, 15:14

Rareș Bogdan îl atacă public pe fostul premier Ilie Bolojan, după protestele organizate de fermieri și crescătorii de animale. Europarlamentarul PNL le transmite un mesaj de susținere oierilor, ciobanilor și fermierilor care au ieșit în stradă pentru a-și apăra drepturile și îi cere lui Bolojan să renunțe la atitudinea de ignorare a protestatarilor.

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