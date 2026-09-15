Rareș Bogdan îl critică dur pe Ilie Bolojan: „Coboară din birou și stai de vorbă cu ei!”. Mesaj de susținere pentru fermierii aflați în protest

Rareș Bogdan îl atacă public pe fostul premier Ilie Bolojan, după protestele organizate de fermieri și crescătorii de animale. Europarlamentarul PNL le transmite un mesaj de susținere oierilor, ciobanilor și fermierilor care au ieșit în stradă pentru a-și apăra drepturile și îi cere lui Bolojan să renunțe la atitudinea de ignorare a protestatarilor.
Rareș Bogdan: „Nu-i sfidați pe oieri, ciobani și fermieri”
Într-o postare publicată pe Facebook, Rareș Bogdan susține că oamenii care protestează nu au ieșit în stradă din comoditate, ci pentru că se confruntă cu probleme care le amenință existența și viitorul.
Europarlamentarul afirmă că fermierii sunt împinși spre sărăcie și că autoritățile ar trebui să deschidă un dialog real cu aceștia.
„Nu-i sfidați pe oieri, ciobani și fermieri, că nu de bine ce le este au ieșit în stradă! Au probleme, le este amenințată existența! Sunt împinși către sărăcie, boală, foamete, dispariție! Și odată cu ei, o tradiție care nu a fost un moft de salon, ci o temelie a existenței noastre de români!”, a scris Rareș Bogdan pe Facebook.
Mesaj direct pentru Ilie Bolojan: „Coboară din birou și stai de vorbă cu ei”
În mesajul său, Rareș Bogdan îi transmite direct lui Ilie Bolojan că soluția este dialogul cu protestatarii, nu ignorarea revendicărilor acestora.
Politicianul vorbește despre disperarea fermierilor și despre impactul pe care dificultățile din agricultură îl au asupra familiilor acestora.
„Puteți înțelege ce înseamnă să te uiți în zare, căutând o lumină de care să te agăți, și să zărești doar nepăsare, ignoranță și nimicnicie? Puteți pricepe ce se află în inima unui părinte care vrea să-și așterne copiii pe cale, așa cum au văzut ei că se poate, și să-i fie închisă gura care plânge de niște contabili fără inimă, prizonieri ai unor orgolii personale, fără legătură cu țara?”, a transmis europarlamentarul.
Acesta subliniază că ciobanii și fermierii au avut un rol esențial în construirea României și merită respect și sprijin din partea autorităților.
Apel către protestatari: „Nu vă lăsați provocați”
La finalul mesajului, Rareș Bogdan face un apel către fermierii aflați în stradă să își păstreze calmul și să continue să ceară rezolvarea problemelor prin dialog.
„Dragi fermieri, vă rog din suflet, nu vă lăsați provocați! Sunteți drepți și corecți, știu că vreți să dialogați și să vă rezolvați problemele. De asta ați bătut atâta amar de drum. Dumnezeu să vă apere și să vă binecuvânteze pentru sufletul vostru curat!”, a încheiat Rareș Bogdan.
Declarațiile europarlamentarului vin în contextul protestelor organizate de fermieri și crescătorii de animale, care solicită autorităților măsuri concrete pentru sprijinirea sectorului agricol și rezolvarea problemelor cu care se confruntă.