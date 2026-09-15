Mihai Fifor: „Oricine încearcă deturnarea protestului pașnic al fermierilor este pur și simplu iresponsabil!”

Scris de Realitatea.NET Publicat: 15 sept. 2026, 15:43

Deputatul PSD Mihai Fifor a reacționat după incidentele de la protestul fermierilor din București și cere identificarea celor care ar fi încercat să deturneze manifestația pașnică. Social-democratul spune că violențele împotriva jandarmilor trebuie sancționate și avertizează: „Nu vă jucați cu focul!”.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre PSD