Deputatul PSD Mihai Fifor a reacționat după incidentele de la protestul fermierilor din București și cere identificarea celor care ar fi încercat să deturneze manifestația pașnică. Social-democratul spune că violențele împotriva jandarmilor trebuie sancționate și avertizează: „Nu vă jucați cu focul!”.
Deputatul PSD Mihai Fifor a avut o reacție dură după incidentele de la protestul fermierilor din București, avertizând că manifestația nu trebuie deturnată spre provocări și violență. Social-democratul spune că fermierii au dreptul să protesteze pașnic și să își exprime nemulțumirile, însă cei care transformă manifestația într-o confruntare cu forțele de ordine trebuie identificați și trași la răspundere.
Mihai Fifor a transmis că orice încercare de deturnare a protestului este „iresponsabilă” și a cerut intervenția rapidă a autorităților în cazul persoanelor implicate în violențe împotriva jandarmilor.
Mihai Fifor: „Oricine încearcă deturnarea protestului pașnic al fermierilor este pur și simplu iresponsabil”
Deputatul PSD a susținut că fermierii au un drept legitim de a protesta, însă manifestația lor nu trebuie folosită ca pretext pentru incidente violente.
„Oricine încearcă deturnarea protestului pașnic al fermierilor este pur și simplu iresponsabil! Opriți-vă! Nu vă jucați cu focul!!! Ticăloșilor!!!”, a transmis Mihai Fifor.
Acesta a insistat că protestatarii trebuie să își poată exprima nemulțumirile fără ca acțiunea lor să fie confiscată de persoane care urmăresc provocarea unor confruntări.
„Nimeni nu are dreptul să transforme protestul lor legitim într-un pretext pentru provocări și violență”
Mihai Fifor a apărat caracterul legitim al protestului fermierilor din București, dar a făcut o delimitare clară între manifestația pașnică și actele de violență.
„Fermierii aveau dreptul să protesteze pașnic și să își strige nemulțumirile. Nimeni nu are dreptul să transforme protestul lor legitim într-un pretext pentru provocări și violență.”
Deputatul PSD a cerut ca persoanele responsabile pentru incidente să fie identificate rapid și sancționate, indiferent de cine sunt sau în numele cui ar acționa.
„Cei vinovați de deturnarea protestului și de violențele împotriva jandarmilor trebuie identificați DE URGENȚĂ și trebuie să plătească! Fără excepții, fără protecție și fără jumătăți de măsură! Oricine ar fi ei și indiferent în numele cui acționează!”
Mihai Fifor: „Violența nu are absolut nicio justificare”
Social-democratul a transmis că incidentele violente nu pot fi justificate prin nemulțumirile exprimate în stradă și că protestul fermierilor trebuie să rămână unul pașnic.
„Violența nu are absolut nicio justificare și nu poate fi tolerată. Un protest legitim al fermierilor nu trebuie confiscat de nimeni și transformat într-o confruntare cu forțele de ordine.”
La finalul mesajului său, Mihai Fifor a reluat apelul adresat celor care ar încerca să transforme protestul fermierilor din București într-un conflict.
„Opriți-vă! Nu vă jucați cu focul!”
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