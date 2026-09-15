Advertising
Advertising
Politica· 2 min citire
Nicușor Dan condamnă violențele de la protestul fermierilor din Piața Victoriei: „Violența nu a fost și nu va fi niciodată o soluție”
Foto/Arhivă
Președintele României, Nicușor Dan, a reacționat, într-o postare pe Facebook, la violențele izbucnite în timpul protestului fermierilor din Piața Victoriei. Șeful statului a condamnat ferm agresiunile și actele de vandalism și a făcut apel la calm, responsabilitate și dialog.
Citește și
- 15:43Mihai Fifor: „Oricine încearcă deturnarea protestului pașnic al fermierilor este pur și simplu iresponsabil!”
- 15:22Bogdan Ivan, avertisment despre prețul gazului: „A ajuns la 360-370 de lei/MWh, de aproape trei ori mai mult decât în primăvară”
- 15:06Rareș Bogdan îl critică dur pe Ilie Bolojan: „Coboară din birou și stai de vorbă cu ei!”. Mesaj de susținere pentru fermierii aflați în protest
- 14:58Ilie Bolojan și Simina Tănăsescu n-au venit nici azi în Senat să dea explicații despre întâlnirea secretă – SURSE
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News