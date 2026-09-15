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Politica· 2 min citire

Nicușor Dan condamnă violențele de la protestul fermierilor din Piața Victoriei: „Violența nu a fost și nu va fi niciodată o soluție”

Foto/Arhivă

Foto/Arhivă

Scris de Iulian Budusan Publicat: 15 sept. 2026, 16:36

Președintele României, Nicușor Dan, a reacționat, într-o postare pe Facebook, la violențele izbucnite în timpul protestului fermierilor din Piața Victoriei. Șeful statului a condamnat ferm agresiunile și actele de vandalism și a făcut apel la calm, responsabilitate și dialog.

Nicușor Dan a transmis că un protest legitim nu trebuie transformat într-un conflict de stradă și a subliniat că orice act de violență trebuie sancționat conform legii.

„Violențele pe care le vedem astăzi în Piața Victoriei sunt extrem de grave. Condamn cu toată fermitatea astfel de acțiuni și orice încercare de a transforma un protest legitim în lupte de stradă”, a scris președintele pe Facebook.

Șeful statului a calificat atacurile, agresiunile și actele de vandalism drept „inacceptabile”, subliniind că nicio nemulțumire nu poate justifica punerea în pericol a celorlalți cetățeni.

Nicușor Dan a atras atenția și asupra instigării la violență, acuzând existența unor „politicieni iresponsabili” care ar încerca să amplifice tensiunile sociale și să deturneze protestul.

Președintele a subliniat, în același timp, că dreptul la protest este unul fundamental într-o societate democratică.

„Într-o societate democratică, protestul este o formă de libertate, nu de intimidare”, a transmis Nicușor Dan, precizând că exprimarea publică a nemulțumirilor față de deciziile autorităților este garantată de Constituție, cu condiția ca manifestațiile să fie organizate și desfășurate pașnic.

În mesajul său, președintele a recunoscut că situația socială, economică și politică dificilă a generat frustrări și nemulțumiri în rândul populației. El a avertizat însă că violența nu poate reprezenta o soluție.

Nicușor Dan a criticat, de asemenea, promovarea limbajului urii în spațiul public și în mediul online, despre care spune că poate contribui la apariția unor acțiuni violente.

La final, președintele a făcut apel la rațiune și responsabilitate și a subliniat că dialogul este singura cale prin care pot fi găsite soluții la problemele semnalate de protestatari.

„Calea dialogului rămâne singura care poate oferi soluții”, a conchis Nicușor Dan.

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