Record global de temperatură! August - cea mai călduroasă lună înregistrată vreodată la nivel global

Scris de Realitatea.NET Publicat: 10 sept. 2026, 08:32

August a egalat recordul pentru cea mai călduroasă lună înregistrată vreodată la nivel global, potrivit datelor oficiale ale Uniunii Europene. Temperatura medie mondială a fost cu 1,65 grade Celsius peste nivelul din perioada preindustrială, în contextul efectelor tot mai puternice ale încălzirii globale.

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