Bucureștiul are prima trecere de pietoni inteligentă. Cum funcționează și unde a fost instalată

Scris de Realitatea.NET Publicat: 9 sept. 2026, 19:21

Prima trecere de pietoni inteligentă din București a fost pusă în funcțiune pe Șoseaua Chitilei, la intersecția cu strada Prahovei. Primăria Municipiului București prezintă instalația drept un proiect pilot prin care tehnologia este folosită pentru creșterea siguranței pietonilor.

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