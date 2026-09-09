Bucureștiul are prima trecere de pietoni inteligentă. Cum funcționează și unde a fost instalată

Prima trecere de pietoni inteligentă din București a fost pusă în funcțiune pe Șoseaua Chitilei, la intersecția cu strada Prahovei. Primăria Municipiului București prezintă instalația drept un proiect pilot prin care tehnologia este folosită pentru creșterea siguranței pietonilor.
Sistemul a fost conceput pentru a evita una dintre problemele întâlnite frecvent în cazul semnalizărilor luminoase permanente. Potrivit municipalității, șoferii ajung să se obișnuiască cu luminile care clipesc continuu și, în timp, acestea pot fi mai puțin vizibile pentru ei.
Luminile se activează doar când există un pieton
Noua trecere folosește un sistem de detecție în trei straturi. Senzorii inteligenți urmăresc mișcarea persoanelor aflate în apropierea trecerii și analizează dacă există o intenție reală de traversare.
Semnalizarea nu este activată atunci când o persoană doar trece pe lângă zebră. În acest fel, sistemul este destinat să evite declanșările inutile și să transmită un semnal relevant către conducătorii auto.
Primăria explică modul de funcționare al sistemului prin trei componente principale.
„Această trecere modernă se activează doar când este nevoie, prin trei metode:
Detecție în 3 straturi: senzorii inteligenți analizează mișcarea oamenilor de pe margine. Sistemul pornește semnalizarea doar dacă detectează o intenție reală de a traversa, eliminând situațiile în care luminile s-ar aprinde degeaba (de exemplu, dacă doar treci pe lângă zebră);
Semnalizare vizuală dinamică: lămpile tip Flash și iluminatul LED inteligent pe carosabil se activează exclusiv la prezența pietonilor. Luminile se aprind doar când pietonul e acolo, atrăgând imediat atenția șoferilor că cineva chiar traversează în acel moment;
Este sigură și pentru persoanele cu deficiențe de vedere, datorită sistemului acustic integrat și marcajelor tactile”, potrivit Primăriei Municipiului București
Semnalizare vizibilă pentru șoferi în timpul traversării
O componentă importantă a sistemului este semnalizarea vizuală dinamică. Lămpile de tip Flash și iluminatul LED inteligent amplasat pe carosabil intră în funcțiune atunci când sistemul detectează prezența unui pieton.
Astfel, luminile nu funcționează permanent, ci sunt activate în momentul în care există o persoană care traversează. Scopul este ca șoferii să observe mai ușor faptul că un pieton se află efectiv pe trecere.
Sistemul include și componente destinate persoanelor cu deficiențe de vedere. Acestea beneficiază de un sistem acustic integrat și de marcaje tactile.
Primăria va urmări reacția șoferilor din București
Municipalitatea tratează instalația de pe Șoseaua Chitilei drept un proiect pilot. Primăria Municipiului București intenționează să folosească această primă trecere de pietoni inteligentă pentru a testa modul în care tehnologia funcționează în traficul din Capitală.
Totodată, autoritățile vor urmări modul în care reacționează șoferii la noul tip de semnalizare și comportamentul sistemului în condițiile traficului bucureștean.
Prima trecere inteligentă din România a apărut în 2023
Conceptul nu este însă nou pentru România. Prima trecere de pietoni inteligentă din țară a fost instalată în 2023 în comuna periurbană Dumbrăvița, în apropiere de Timișoara.
Instalația din București reprezintă acum un proiect pilot prin care municipalitatea testează această tehnologie într-unul dintre cele mai aglomerate medii urbane din România.