O fostă vedetă Playboy din România a murit la doar 46 de ani. Vestea i-a șocat pe apropiați

Scris de Realitatea.NET Publicat: 9 sept. 2026, 19:01

Luciana Păunescu, cunoscută ulterior sub numele de Luciana Monteleone, a murit la vârsta de 46 de ani în Elveția. Românca devenise cunoscută în România după apariția în revista Playboy, însă în anii care au urmat și-a construit o viață departe de țară, alături de soțul său, Daniele Monteleone.

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