O fostă vedetă Playboy din România a murit la doar 46 de ani. Vestea i-a șocat pe apropiați

Luciana Păunescu, cunoscută ulterior sub numele de Luciana Monteleone, a murit la vârsta de 46 de ani în Elveția. Românca devenise cunoscută în România după apariția în revista Playboy, însă în anii care au urmat și-a construit o viață departe de țară, alături de soțul său, Daniele Monteleone.
Luciana Păunescu a devenit cunoscută după apariția în Playboy
Luciana a intrat în atenția publicului român în 2007, când a apărut în ediția cu numărul 96 a revistei Playboy. În publicație era prezentată drept „Miss Internet România 2007”.
Ulterior, Luciana a plecat în Italia, unde s-a căsătorit cu Daniele Monteleone. Cei doi au avut o ceremonie neobișnuită în 2012, la Belgrad, în cadrul unui festival dedicat noilor tehnologii și open data.
Nunta a fost inspirată de ritualul religiei kopimiste și a fost transmisă online.
A intrat în lumea afacerilor după plecarea din România
Luciana s-a implicat ulterior și în domeniul afacerilor. În 2013, numele ei apărea în presa economică în legătură cu Airline Management Solutions, compania care preluase activitatea comercială a Blue Air.
Luciana deținea o participație de 17% în companie.
Despre perioada în care a cunoscut-o și despre parcursul acesteia a vorbit Paul Popescu, fostul soț și manager al Sandrei Romain. Cei doi se cunoscuseră pe vremea când Paul Popescu era căsătorit cu aceasta, iar întâlnirea cu Luciana avusese loc încă din 2002.
„Era o bună prietenă de-a noastră, de pe vremea când eram căsătorit cu Sandra. Am cunoscut-o în 2002, era iubita unui bun prieten de-al meu. De la el a și luat numele de scenă «Păunescu», pentru că pe ea nu o chema Păunescu. Pe prietenul meu îl chema așa. Ei au avut o relație de mulți ani, nu erau căsătoriți, iar când a apărut în Playboy, a apărut sub numele de Luciana Păunescu”, a declarat Paul Popescu, pentru Cancan.
„Era o tipă foarte energică”
Paul Popescu a descris-o pe Luciana drept o persoană ambițioasă, implicată în numeroase activități și preocupată să își construiască un alt drum decât cel asociat aparițiilor sale publice.
„Foarte open-minded. Era o tipă foarte energică, era implicată în multe chestii și voia să își depășească condiția, nu doar să fie o tipă frumoasă. După aceea, eu am plecat în America cu Sanda, soția mea, și nu am mai ținut legătura. Între timp, ea s-a despărțit de prietenul meu. După aceea, s-a căsătorit cu un italian. Aveau un business în Italia și, în ultimii ani, se mutaseră în Elveția, la o pensiune.
Acum o lună am vorbit cu alți prieteni de-ai mei, care mai țineau legătura cu ea, și mi-au spus că era încrezătoare și voia să devină mămică. Își făcuse toate analizele. De aceea și moartea ei m-a luat prin surprindere, pentru că știam că este în regulă”.
Potrivit relatării lui Paul Popescu, Luciana și soțul ei locuiau în ultimii ani în Elveția, la o pensiune, după perioada petrecută în Italia.
Luciana Monteleone a murit în urma unui infarct
Informațiile despre cauza morții au ajuns la Paul Popescu prin intermediul prietenilor comuni din Elveția. Potrivit acestora, Luciana ar fi suferit un infarct, iar medicii nu au mai putut interveni în momentul în care echipajul medical a ajuns la ea.
„De infarct. De la prietenii noștri de acolo, din Elveția, asta am înțeles. Când a venit salvarea, nu au mai putut să îi facă nimic. Era cu soțul. Nu știu alte amănunte. Eu nu i-am cunoscut soțul. A fost înmormântată pe 29 august, în Lugano. Frații și părinții ei sunt din Timișoara”.
Moartea Lucianei a fost confirmată și printr-un necrolog publicat în Elveția. În acesta, ea este menționată sub numele de Luciana Monteleone.
Înmormântarea a avut loc pe 29 august, la Lugano, în cantonul Ticino.
Potrivit apropiaților citați, Luciana își făcuse planuri pentru perioada următoare și își dorea să devină mamă.