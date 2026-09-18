Fosta prefectă USR de Timiș, adusă la audieri după ce și-a petrecut noaptea în arest. Cornelia Micicoi susține că dosarul este politic

Cornelia Elena Micicoi, fosta prefectă USR de Timiș, a fost adusă vineri dimineață la sediul Parchetului European din Timișoara, după ce și-a petrecut noaptea în arest.
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Fostul prefect de Timiș, Elena Micicoi, a fost eliberată pe control judiciar.
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Ea fusese reținută pentru 24 de ore de procurorii EPPO într-un dosar care vizează presupuse fraude cu fonduri europene.
La intrarea la audieri, fostul prefect a susținut că momentul în care a fost reținută nu ar fi întâmplător și a afirmat că ancheta ar avea o componentă politică. Declarația vine după ce, joi, procurorii au dispus măsura reținerii în cazul său.
Cornelia Micicoi acuză o miză politică
În momentul în care a ajuns în fața anchetatorilor, Cornelia Elena Micicoi a declarat pentru presa locală: „nu e nimic întâmplător, s-a făcut când trebuia desemnat premierul. Totul este politic“.
Micicoi a fost reținută joi pentru 24 de ore, după mai multe ore de audieri. Potrivit informațiilor publice despre dosar, în aceeași cauză au fost reținute și alte persoane.
Dosarul vizează fonduri europene
Ancheta Parchetului European se desfășoară de mai multe luni și vizează presupuse fraude cu fonduri europene. În centrul cercetărilor se află fonduri care ar fi trebuit utilizate pentru organizarea unor cursuri de formare destinate persoanelor defavorizate.
Potrivit unor surse citate în relatările despre anchetă, prejudiciul ar fi de câteva sute de mii de euro. În materialul inițial al anchetei, suma este indicată ca depășind jumătate de milion de euro.
Cercetările vizează suspiciuni privind constituirea unui grup infracțional organizat, fals și obținerea ilegală de fonduri europene. Acestea sunt acuzații aflate în curs de investigare, nu fapte stabilite printr-o hotărâre definitivă.
11 percheziții au fost făcute în Timiș
În luna iunie, procurorii Parchetului European și polițiștii au efectuat 11 percheziții în județul Timiș. Printre locațiile verificate s-a numărat și locuința Corneliei Elena Micicoi, care ocupa la acel moment funcția de prefect. Anchetatorii au făcut verificări și la sediul unei asociații pe care aceasta o condusese anterior.
Fosta prefectă și-a dat demisia după percheziții
Cornelia Elena Micicoi a ocupat funcția de prefect al județului Timiș din octombrie 2025. În iunie 2026, după declanșarea anchetei și efectuarea perchezițiilor, aceasta și-a dat demisia din funcție.
La momentul perchezițiilor, Micicoi a respins acuzațiile și a susținut că nu avea calitatea de suspect în dosar, potrivit relatărilor despre ancheta de atunci.
Acum, după reținerea pentru 24 de ore, Cornelia Elena Micicoi a fost adusă din nou la Parchetul European pentru audieri. Potrivit relatărilor despre dosar, procurorii urmează să decidă dacă vor solicita instanței măsuri preventive suplimentare.