Dosarul filajelor din Justiție: cum erau cartografiați magistrații de generalul Dumitru Dumbravă

Publicat 18 sept. 2026, 08:09 Actualizat 18 sept. 2026, 08:16

Generalul (r) Dumitru Dumbravă cartografia și fila personal magistrați din România, adunând date despre relațiile lor de familie și de prietenie, potrivit documentelor și însemnărilor care îi sunt atribuite, dezvăluite de jurnaliștii de la Lumea Justiției. Informațiile despre judecătorii care instrumentau dosarele vizate (dar și despre părțile adverse și avocații acestora) ajungeau ulterior la avocatul Doru Trăilă și la generalul Florian Coldea.

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