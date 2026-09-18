Dosarul filajelor din Justiție: cum erau cartografiați magistrații de generalul Dumitru Dumbravă

Generalul (r) Dumitru Dumbravă cartografia și fila personal magistrați din România, adunând date despre relațiile lor de familie și de prietenie, potrivit documentelor și însemnărilor care îi sunt atribuite, dezvăluite de jurnaliștii de la Lumea Justiției. Informațiile despre judecătorii care instrumentau dosarele vizate (dar și despre părțile adverse și avocații acestora) ajungeau ulterior la avocatul Doru Trăilă și la generalul Florian Coldea.
Câmpul tactic din justiție este dezvăluit în întregime, iar tehnicile de filare a judecătorilor au fost scoase la iveală. Caracatița legăturilor nevăzute din Justiție este expusă direct din documentele și însemnările atribuite fostului șef din serviciile secrete, generalul Dumitru Dumbravă.
Jurnaliștii de la Lumea Justiției dezvăluie modul în care erau cartografiați magistrații din România și cum erau colectate detaliile despre relațiile lor de familie și de prietenie. Magistrații erau verificați de Dumitru Dumbravă, care de multe ori se deplasa personal în teritoriu. Ulterior, datele despre judecătorii care soluționau dosarele vizate erau transmise către avocatul Doru Trăilă și Florian Coldea. Pe lângă datele privind magistrații, rapoartele de informații conțineau ample mențiuni și despre părțile adverse din dosar, precum și despre avocații acestora.
Cazul Adriean Videanu și legăturile din dosarul de la ICCJ
Domnul Adriean Videanu a fost reprezentat în dosarul nr. 2067/1/2017, aflat pe rolul Înaltei Curți de Casație și Justiție, de către domnul avocat Cîrnu Dragoș, acesta fiind soțul doamnei judecător Cîrnu Iulia-Manuela de la ICCJ, membră în completul de judecată care a soluționat cea de-a treia cerere de strămutare.
Sursa: Lumea Justiției
Monitorizarea nu se oprea la cariera profesională, ci cobora până la nivelul vieții private și al evenimentelor festive.
Familiile magistraților, urmărite de tandemul Dumbravă-Coldea
Doamna judecător Mihaela Popaiacu este nepoata domnului judecător Marius Gabriel Săndulescu (președintele Curții de Apel Pitești) [...]. Astfel, arătăm că domnul Săvulescu Aurel are o relație de prietenie cu domnul procuror Cornel Ioana, fiind chiar invitat la nunta fiicei acestuia din urmă, informație obținută din surse deschise. Mai mult, la nunta fiicei domnului procuror Cornel Ioana, la care a participat și domnul Săvulescu Aurel [...]
Sursa: Lumea Justiției
Generalul Dumitru Dumbravă colecta și analiza informații inclusiv despre familiile magistraților, urmărind modul în care acestea puteau fi folosite fie ca sprijin în justiție, fie ca punct slab, exploatabil.
„Lucia Paulina Brehar este fosta soție a lui Claudiu Brehar. Este foarte implicată în cazul Flora. Până în august 2019, Lucia Paulina Brehar a fost judecător la Înalta Curte de Casație și Justiție. În mediul de afaceri local este cunoscut că despărțirea soților Brehar este aparentă, în realitate cei doi menținând un anumit nivel de legătură și chiar de interese de afaceri comune. Presa a făcut de mai multe ori referire la faptul că mai multe rude ale Luciei Paulina Brehar profesează de asemenea în domeniul juridic:
a) rudă de gradul IV, Lucian Handra, avocat, Baroul Maramureș;
b) rudă de gradul IV, Ovidiu Handra, avocat, Baroul Cluj;
c) rudă de gradul IV, Bogdan Handra, agent de poliție, IPJ Cluj."
Sursa: Lumea Justiției
Dan Tocaci și dosarul Romprest de la Sectorul 1
În toată schema infracțională pusă la cale de Florian Coldea și Dumitru Dumbravă a fost implicat și Dan Tocaci, unul dintre membrii consiliului de administrație al Romprest, numit în funcție de camarila condusă de Andrei Dracea. Influența lui Tocaci în justiție ridică mari semne de întrebare, în condițiile în care dosarul Romprest de la DNA, privind fraudarea bugetului Sectorului 1 al Capitalei, trenează de mai bine de cinci ani.
Acest dosar, instrumentat de procurorii DNA, vizează deturnarea a peste 40 de milioane de euro din bugetul Sectorului 1, prin achitarea unor tarife de salubrizare umflate către compania administrată la nivel executiv de Bogdan Adimi, sub coordonarea lui Andrei Dracea. În 2021, Romprest a declanșat un șantaj la adresa autorităților locale și a lăsat cel mai bogat sector al Capitalei acoperit de gunoaie, punând în pericol sănătatea oamenilor.
Plicurile galbene și mecanismul de control asupra justiției
Șantajul și aflarea secretelor erau pârghiile mecanismului folosit pentru a menține controlul asupra „câmpului tactic". Dezvăluirile scot la iveală modul de operare al plicurilor galbene din sălile de judecată și modul în care sistemul de justiție era șantajat și ținut sub control de către Florian Coldea și grupul infracțional organizat din jurul său.