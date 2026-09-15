Augustin Zegrean, la Realitatea Plus, despre absența lui Bolojan și a Simonei Tănăsescu de la comisia parlamentară: „Își asumă riscul”

Publicat 15 sept. 2026, 20:43 Actualizat 15 sept. 2026, 20:44

Fostul judecător al Curții Constituționale, Augustin Zegrean, a explicat ce se poate întâmpla dacă Ilie Bolojan și Simina Tănăsescu nu se prezintă la audierile comisiei parlamentare care investighează situația aflată în atenția Parlamentului.

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