Augustin Zegrean, la Realitatea Plus, despre absența lui Bolojan și a Simonei Tănăsescu de la comisia parlamentară: „Își asumă riscul”

Fostul judecător al Curții Constituționale, Augustin Zegrean, a explicat ce se poate întâmpla dacă Ilie Bolojan și Simina Tănăsescu nu se prezintă la audierile comisiei parlamentare care investighează situația aflată în atenția Parlamentului.
Fostul șef al CCR, Augustin Zegrean, susține că nici președintele Senatului, Ilie Bolojan, și nici Simina Tănăsescu nu sunt obligați prin lege să participe la audierile unei comisii parlamentare. Potrivit fostului judecător CCR, aceeași regulă se aplică, în general, tuturor persoanelor chemate în fața unor astfel de comisii.
„Legal, nu sunt obligați. Nu există nicio lege care să spună că ei sunt obligați să vină. Nu numai ei doi, ci, în general, persoanele chemate la o comisie parlamentară nu sunt obligate să se prezinte acolo”, a explicat Augustin Zegrean.
Ce se întâmplă dacă Bolojan și Simina Tănăsescu nu vin la audieri
Fostul judecător CCR consideră că participarea la audieri reprezintă, pentru cei doi, o oportunitate de a clarifica situația și de a răspunde întrebărilor parlamentarilor.
În cazul în care aleg să nu se prezinte, comisia își poate continua activitatea și poate întocmi raportul pe baza informațiilor și probelor pe care le are la dispoziție.
„Dacă nu se prezintă, înseamnă că își asumă riscul de a fi întocmit un raport fără audierea lor, în baza probelor pe care le deține comisia”, a declarat Zegrean.
„Dacă nu se prezintă, eu cred că fac mai rău”
Întrebat dacă ar fi necesară modificarea legislației pentru ca persoanele convocate la comisiile parlamentare să fie obligate să se prezinte, Augustin Zegrean a respins ideea unor atribuții suplimentare pentru aceste structuri.
Fostul judecător CCR a explicat că, dacă există suspiciuni privind săvârșirea unei infracțiuni, cazul trebuie preluat de procurori, iar ancheta penală nu poate fi înlocuită de o comisie parlamentară.
„Dacă s-ar fi comis o infracțiune, s-ar sesiza procuratura și ar face ei ancheta; acolo nu mai vorbim despre o comisie parlamentară”, a precizat Zegrean.
În opinia sa, rolul comisiei este de a clarifica anumite aspecte și de a oferi publicului informații despre ceea ce s-a întâmplat. Tocmai de aceea, absența celor convocați poate avea efectul opus celui urmărit.
„În această situație, în care doar se încearcă lămurirea anumitor aspecte, pentru ca publicul să știe ce se întâmplă acolo, dacă nu se prezintă, eu cred că fac mai rău”, a afirmat fostul judecător al Curții Constituționale.
Comisia parlamentară urmează să reia audierile marțea viitoare, rămânând de văzut dacă Ilie Bolojan și Simina Tănăsescu vor participa.