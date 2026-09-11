Aryna Sabalenka – Elena Rybakina, finala US Open 2026. Rybakina devine noul lider WTA

Scris de Darius Stănescu Publicat: 11 sept. 2026, 08:29

Finala feminină de la US Open 2026 le va aduce față în față pe Aryna Sabalenka și Elena Rybakina, primele două favorite ale turneului de la Flushing Meadows. Partida programată sâmbătă pune în joc nu doar unul dintre cele mai importante trofee ale sezonului, ci și un nou capitol al rivalității dintre două dintre cele mai puternice jucătoare din circuit.

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