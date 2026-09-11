Aryna Sabalenka – Elena Rybakina, finala US Open 2026. Rybakina devine noul lider WTA

Finala feminină de la US Open 2026 le va aduce față în față pe Aryna Sabalenka și Elena Rybakina, primele două favorite ale turneului de la Flushing Meadows. Partida programată sâmbătă pune în joc nu doar unul dintre cele mai importante trofee ale sezonului, ci și un nou capitol al rivalității dintre două dintre cele mai puternice jucătoare din circuit.
Elena Rybakina are deja asigurat un moment istoric: de luni, jucătoarea din Kazahstan va deveni numărul 1 mondial pentru prima dată în carieră. Calificarea în semifinalele de la New York i-a garantat punctajul necesar pentru a o depăși pe Sabalenka, indiferent de rezultatul finalei. Astfel, seria de 99 de săptămâni consecutive în care belarusa a condus ierarhia WTA va lua sfârșit.
Sabalenka vânează al treilea trofeu la rând
Aryna Sabalenka, campioana ultimelor două ediții ale US Open, a ajuns din nou în ultimul act după victoria cu 7-5, 6-2 în fața americancei Jessica Pegula. Succesul îi păstrează intactă șansa de a obține al treilea titlu consecutiv la New York.
O victorie sâmbătă ar transforma-o pe Sabalenka în a treia jucătoare din era Open care reușește să câștige trei titluri consecutive la simplu feminin la US Open. În același timp, belarusa poate încheia turneul cu trofeul în mână, chiar dacă va ceda primul loc mondial în clasamentul actualizat de luni.
Rybakina a eliminat-o pe Coco Gauff
De partea cealaltă, Elena Rybakina a avut nevoie de trei seturi pentru a o învinge pe Coco Gauff, cap de serie numărul 4. Jucătoarea din Kazahstan a revenit după pierderea primului set și s-a impus cu 3-6, 6-4, 6-4, obținând calificarea în finala de la Flushing Meadows, conform BBC.
La 27 de ani, Rybakina urmărește al treilea trofeu de Grand Slam din carieră. Ea s-a impus la Wimbledon în 2022 și a câștigat Australian Open în ianuarie, după o finală disputată chiar împotriva Arynei Sabalenka.
Pentru Rybakina, finala de sâmbătă reprezintă ocazia de a completa un weekend memorabil: primul loc mondial este deja garantat, iar un succes la US Open ar însemna și primul său trofeu la New York.
Premieră după 13 ani
Confruntarea dintre Sabalenka și Rybakina are și o semnificație statistică aparte. Va fi prima finală feminină de la US Open, după 2013, în care se întâlnesc primele două capete de serie ale tabloului principal. Ultima astfel de situație s-a consemnat când Serena Williams a învins-o pe Victoria Azarenka.
Meciul de sâmbătă opune, așadar, campioana en-titre și viitoarea lideră mondială. Sabalenka luptă pentru al treilea succes consecutiv la US Open, în timp ce Rybakina poate marca debutul său în fruntea tenisului feminin cu un nou titlu de Grand Slam.