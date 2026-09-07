Belgia nu îl mai susține pe Gianni Infantino la alegerile FIFA. RBFA cere explicații în cazul Balogun

Scris de Darius Stănescu Publicat: 7 sept. 2026, 13:56

Federația Belgiană de Fotbal a decis să nu îl susțină pe Gianni Infantino la alegerile pentru președinția FIFA, programate în martie 2027. RBFA invocă preocupări legate de transparența deciziilor și de modul în care este administrată organizația care conduce fotbalul mondial.

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