Belgia nu îl mai susține pe Gianni Infantino la alegerile FIFA. RBFA cere explicații în cazul Balogun

Federația Belgiană de Fotbal a decis să nu îl susțină pe Gianni Infantino la alegerile pentru președinția FIFA, programate în martie 2027. RBFA invocă preocupări legate de transparența deciziilor și de modul în care este administrată organizația care conduce fotbalul mondial.
Belgia se alătură astfel mai multor federații europene care au adoptat o poziție similară, printre care România, Suedia, Scoția și Italia.
Belgienii cer explicații în cazul Balogun
Într-un comunicat, RBFA arată că, în acord cu poziția UEFA, așteaptă lămuriri privind procesul decizional din spatele proiectului propus de Infantino. Planul viza transferarea veniturilor generate de Cupa Mondială într-o companie care ar fi permis investiții private, însă inițiativa a fost abandonată după reacțiile critice din fotbalul internațional.
Federația belgiană a cerut, totodată, explicații complete despre cazul lui Folarin Balogun, jucătorul naționalei Statelor Unite. Atacantul a fost eliminat în optimile Cupei Mondiale, în partida cu Bosnia și Herțegovina, dar suspendarea sa a fost ulterior anulată înaintea sfertului de finală cu Belgia.
Potrivit relatărilor apărute în presa internațională, decizia ar fi venit după o intervenție a președintelui american Donald Trump pe lângă Gianni Infantino.
„La două luni de la aceste evenimente, întrebările noastre au rămas fără răspuns”, a transmis președinta Federației Belgiene, Pascale Van Damme. Ea a solicitat ca speța Balogun să fie inclusă pe agenda următoarei reuniuni a Consiliului FIFA, stabilită pentru 15 octombrie.
Gianni Infantino, singurul candidat anunțat
Gianni Infantino, aflat la conducerea FIFA din 2016, și-a confirmat intenția de a candida pentru un nou mandat în martie 2027. Deocamdată, el este singurul candidat care și-a făcut publică intenția.
În ultimele săptămâni, președintele FIFA s-a confruntat cu critici din partea mai multor organizații europene. Contestatarii susțin că proiectul privind comercializarea veniturilor Cupei Mondiale a fost pregătit fără o consultare suficientă a federațiilor membre. Deși Infantino a renunțat rapid la inițiativă, controversele legate de guvernanța FIFA au continuat.