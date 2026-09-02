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Sport· 1 min citire
Sorana Cîrstea joacă miercuri pentru turul 3 la US Open. Ora de start a meciului cu Diane Parry
Sorana Cîrstea
Sorana Cîrstea își continuă parcursul la US Open 2026. Jucătoarea din România o va întâlni miercuri, 2 septembrie, pe franțuzoaica Diane Parry, în turul al doilea al ultimului turneu de Grand Slam al sezonului.
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