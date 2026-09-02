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Sorana Cîrstea joacă miercuri pentru turul 3 la US Open. Ora de start a meciului cu Diane Parry

Sorana Cîrstea

Sorana Cîrstea

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 2 sept. 2026, 09:51

Sorana Cîrstea își continuă parcursul la US Open 2026. Jucătoarea din România o va întâlni miercuri, 2 septembrie, pe franțuzoaica Diane Parry, în turul al doilea al ultimului turneu de Grand Slam al sezonului.

Meciul dintre Sorana Cîrstea și Diane Parry este programat primul pe terenul 12, nu înainte de ora 18:00, ora României.

Sorana Cîrstea o înfruntă pe Diane Parry în turul 2 la US Open

Aflată pe locul 17 în clasamentul WTA și cap de serie numărul 16 la New York, Cîrstea va avea în față o adversară clasată pe poziția 31 mondială. Va fi prima confruntare directă dintre cele două sportive în circuitul profesionist.

Românca a obținut calificarea în turul secund după un debut convingător. Sorana Cîrstea a trecut de austriaca Julia Grabher, ocupanta locului 112 WTA, în minimum de seturi, scor 6-3, 6-0.

Pentru sportiva din România, ediția din acest an are o însemnătate aparte, întrucât a anunțat că este ultimul US Open din carieră. Cîrstea caută acum accesul în turul al treilea, unde ar putea întâlni câștigătoarea duelului italian dintre Jasmine Paolini, locul 21 WTA, și Lucrezia Stefanini, poziția 119 în ierarhia mondială.

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