Sorana Cîrstea joacă miercuri pentru turul 3 la US Open. Ora de start a meciului cu Diane Parry

Scris de Realitatea.NET Publicat: 2 sept. 2026, 09:51

Sorana Cîrstea își continuă parcursul la US Open 2026. Jucătoarea din România o va întâlni miercuri, 2 septembrie, pe franțuzoaica Diane Parry, în turul al doilea al ultimului turneu de Grand Slam al sezonului.

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