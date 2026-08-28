Argentina contestă sancțiunile FIFA după incidentele de la finala Cupei Mondiale. Trei jucător argentinieni, suspendați

Scris de Darius Stănescu Publicat: 28 aug. 2026, 18:59

Federația Argentiniană de Fotbal (AFA) a anunțat vineri că va contesta sancțiunile dictate de FIFA după incidentele produse la finala Cupei Mondiale, pierdută de Argentina în fața Spaniei, scor 0−1, după prelungiri.

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