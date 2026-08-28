Argentina contestă sancțiunile FIFA după incidentele de la finala Cupei Mondiale. Trei jucător argentinieni, suspendați

Federația Argentiniană de Fotbal (AFA) a anunțat vineri că va contesta sancțiunile dictate de FIFA după incidentele produse la finala Cupei Mondiale, pierdută de Argentina în fața Spaniei, scor 0−1, după prelungiri.
Forul sud-american susține că va utiliza toate căile de atac disponibile după primirea oficială a hotărârii și intenționează să se adreseze atât Comisiei de Apel a FIFA, cât și Tribunalului de Arbitraj Sportiv (TAS), dacă situația o va impune.
Decizia FIFA, comunicată pe 21 august, îi vizează pe secundul naționalei Argentinei, Roberto Fabián Ayala, precum și pe fotbaliștii Leandro Paredes, Thiago Almada și Nahuel Molina. Aceștia au fost sancționați în urma altercației de după fluierul final al partidei cu Spania.
Suspendări de până la 10 meciuri
Leandro Paredes a primit cea mai severă suspendare: 10 meciuri, plus o amendă de 90.000 de dolari. Nahuel Molina va sta 7 partide și a fost amendat cu 90.000 de dolari, în timp ce Thiago Almada a primit o suspendare de un meci și o amendă de 30.000 de dolari.
Roberto Fabián Ayala, membru al staffului tehnic, a fost suspendat pentru 3 meciuri și amendat cu 30.000 de dolari.
În plus, AFA trebuie să achite o amendă totală echivalentă cu aproximativ 265.000 de euro. FIFA a invocat mai multe încălcări ale regulamentelor, între care comportament colectiv necorespunzător, tulburarea ordinii publice și incidente cu caracter discriminatoriu sau rasist.
AFA pregătește apelul la FIFA și TAS
Federația Argentiniană a transmis că își va formula apărarea după ce va primi documentele oficiale din partea FIFA. Potrivit AFA, apelul va fi depus mai întâi la Comisia de Apel a FIFA, iar ulterior, dacă va fi necesar, speța poate ajunge la TAS.
FIFA a acceptat ca suspendările să fie ispășite în următoarele meciuri ale Argentinei, fie ele partide oficiale sau amicale de categoria A.
În aceeași cauză a fost sancționat și spaniolul Gavi, care a primit o etapă de suspendare și o amendă de 25.000 de euro. Până acum, fotbalistul nu a anunțat că ar intenționa să conteste hotărârea.