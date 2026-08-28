Universitatea Craiova și-a aflat adversarele din Conference League. Cu cine va juca

Scris de Darius Stănescu Publicat: 28 aug. 2026, 16:12

Universitatea Craiova va întâlni adversari puternici în faza principală a Conference League, după tragerea la sorți organizată vineri la Monaco. Oltenii vor avea parte de dueluri cu echipe precum Brighton, FC Copenhaga și Getafe.

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