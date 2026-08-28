Universitatea Craiova și-a aflat adversarele din Conference League. Cu cine va juca

Universitatea Craiova va întâlni adversari puternici în faza principală a Conference League, după tragerea la sorți organizată vineri la Monaco. Oltenii vor avea parte de dueluri cu echipe precum Brighton, FC Copenhaga și Getafe.
Formația pregătită de Mirel Rădoi va disputa trei meciuri pe teren propriu și alte trei în deplasare, în noul format al competiției UEFA.
Adversarele Universității Craiova în Conference League
Craiova va primi pe stadionul din Bănie următoarele formații:
FC Copenhaga, din Danemarca
Getafe, din Spania
Egnatia, campioana Albaniei
În deplasare, Universitatea Craiova le va înfrunta pe:
Brighton, echipă din Premier League
Kairat Almaty, din Kazahstan
Inter Escaldes, din Andorra
Meciurile din faza ligii Conference League sunt programate să înceapă la 151515 octombrie. UEFA urmează să publice programul complet al partidelor cel târziu duminică.
Craiova, eliminată dramatic din Europa League
Universitatea Craiova a ajuns în Conference League după ce a ratat calificarea în faza principală a Europa League. Echipa din Bănie a pierdut cu 0−1 returul play-off-ului cu Ararat-Armenia, disputat joi seară la Erevan, și a cedat cu 1−2 la scor general.
Singurul gol al partidei a venit în prelungiri, după o fază controversată. Ararat-Armenia a primit o lovitură de la 11 metri pentru un presupus fault comis de Mora asupra lui Balanta. Laurențiu Popescu a apărat prima execuție a lui Sandro Lima, însă arbitrul a cerut repetarea penalty-ului, apreciind că Romanciuk a pătruns prea devreme în careu și a intervenit la mingea respinsă.
La a doua execuție, Popescu a respins din nou șutul brazilianului, dar mingea a rămas în zonă, iar Sandro Lima a înscris din apropiere.
Ocazii ratate de olteni la Erevan
Universitatea Craiova a controlat mare parte din joc și a avut mai multe situații importante de gol, însă nu a reușit să îl învingă pe portarul Joao Bravim.
Al Hamlawi, Cicâldău, Baiaram și Screciu s-au numărat printre jucătorii care au trecut pe lângă deschiderea scorului. În repriza secundă, Baiaram, Mora și Teles au avut, la rândul lor, oportunități, dar defensiva gazdelor și intervențiile portarului brazilian au păstrat tabela nemodificată până în final.
Deși a părăsit Europa League, Universitatea Craiova va evolua pentru al doilea sezon consecutiv în faza principală a Conference League.